Whoah! Bugatti Bolide heeft 1850 pk en weegt 1240 kg

Dat de Bugatti Bolide een vermogen van 1850 pk heeft en een wagengewicht van 1240 kilo, betekent dat de pk/gewichtsverhouding op een buitengewoon indrukwekkende 0,67 kilo per pk ligt. Volgens computersimulaties van Bugatti moet de Bolide in staat zijn om een topsnelheid te halen van meer dan 500 km/h. Een rondje Nordschleife zou in 5,23 minuten mogelijk moeten zijn. Ter vergelijking: de Porsche 919 Hybrid EVO - een aangepaste Le Mans-racer - zette een tijd neer van 5,19 minuten.

Bugatti Bolide is 750 kilo lichter dan de Chiron

De Bugatti Bolide is het antwoord op een vraag. Hoe zou een raceauto van Bugatti eruit zien? Eentje die voldoet aan alle veiligheidseisen van de FIA. Het resultaat is een supersportwagen die om het enorme W16-blok van de Bugatti Chiron is gebouwd. De Bolide is een stuk kleiner dan de Chiron (hij is nog niet eens 1 meter hoog), maar ook een stuk lichter. Meer dan 750 kilo lichter (!) om precies te zijn (1240 tegenover 1996 kilo). En om dat resultaat te behalen heeft Bugatti flink moeten schaven.

Titanium en koolstofvezel om gewicht te besparen

Alle schroefjes en boutjes van de Bolide zijn gemaakt van titanium. Andere onderdelen zijn uitgehold en met een 3D-printer uit een titaniumlegering gefabriceerd. Het monocoquechassis is gemaakt van koolstofvezel uit de luchtvaartindustrie. Zoals gezegd: de Bugatti Bolide voldoet aan alle FIA-eisen. Er is onder meer een HANS-systeem aan boord (om de nek van de bestuurder te beschermen), een automatische brandblusser, een sleepoog en een speciale racebrandstoftank.

Materiaal dat van textuur van veranderen

Een primeur is de luchtinlaat op het dak. Die is gemaakt van een materiaal dat kan veranderen. Bij lage snelheden is het oppervlak van de luchtinlaat glad, maar bij hogere snelheden wordt het oppervlak gebobbeld. Dit om turbulentie te creëren, waardoor de luchtweerstand van de luchtinlaat met 10 procent wordt verminderd en de opwaartse druk erop met 17 procent naar beneden gaat. Bij 320 km/h zorgt de achtervleugel van de Bugatti Bolide voor 1800 kilo downforce. De voorvleugel voor 800 kilo.

Geïnspireerd op Bugatti Type 35 en Bell X-1

Het design van de Bugatti Bolide is geïnspireerd op de Bugatti Type 35; een van de meest succesvolle racewagens ooit, met meer dan tweeduizend overwinningen tussen 1924 en 1930. De x'en die terugkomen in het ontwerp van de Bolide moeten doen denken aan de Bell X-1. Met die straaljager doorbrak de Amerikaanse piloot Chuck Yeager in 1947 voor het eerst de geluidsbarrière. Intrigerend: Bugatti zegt dat er nog over nagedacht wordt om de Bolide in productie te nemen. Dus de futuristische raceauto is niet zomaar een proefballonnetje.