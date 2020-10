Altijd fijn als je zoon of dochter zijn rijbewijs haalt. Als ouder kun je trots zijn én blij. Je hoeft de rijlessen niet meer te betalen en je kunt je door je eigen kind laten rijden na een feestje. Maar je krijgt ook de onvermijdelijke vraag: "Pap, mag ik vanavond je auto lenen?" De vraag is of de auto dan nog verzekerd is.

Drie voorwaarden voor verzekering als je kind rijdt



Het antwoord is ja, want een autoverzekering wordt altijd afgesloten op het kenteken van je auto. Je kunt dus niet alleen je kinderen, maar ook vrienden en bekenden in je auto laten rijden. Maar er zijn wel voorwaarden:

De eerste is eigenlijk logisch, maar toch: je zoon of dochter moet een geldig rijbewijs hebben.

Je kind mag niet zomaar met je auto gaan rijden, je moet wel toestemming hebben gegeven.

Een andere belangrijke voorwaarde, is dat je zoon of dochter op onregelmatige basis je auto leent. Is hij feitelijk de bestuurder van de auto, dan moet de verzekering op zijn naam worden gezet. En dat kan betekenen dat de premie omhoog gaat. Doe je het niet, dan kan het als verzekeringsfraude worden aangemerkt.



Autoverzekering: hoger eigen risico als je kind rijdt?



Als je kinderen schade rijden met jouw auto, kan dat wel gevolgen hebben. Sommige autoverzekeraars rekenen een eigen risico voor bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar. Het is slim om even na te gaan of dat zo is, een mooi moment om ook even te kijken of de autoverzekering goedkoper kan. Je kunt je autoverzekering vergelijken op een vergelijkingssite als Pricewise. Dat kan je zomaar enkele tientjes per maand schelen. Dat is makkelijk verdiend.

Kortom, als je kind (of buurman, suikeroom of achterneef) vanavond vraagt om de sleutel van je auto, kun je gewoon ja zeggen. Bij het uitlenen van de auto is hij gewoon verzekerd. Let wel op: volgens de wet betaalt de kentekenhouder de boetes. Jij dus ...