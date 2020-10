Subsidie aanvragen voor een nieuwe elektrische auto? Je hebt nog 2 dagen!

De aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s is té populair: na 9 dagen was het jaarbudget van 10 miljoen euro al op. Op dit moment is er nog wel budget beschikbaar voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto.

Zelfs de subsidie voor 2021 is al bijna op

Alle aanvragen die de overheid heeft ontvangen nadat het jaarbudget voor 2020 vergeven was, worden doorgeschoven naar 2021. Met als gevolg dat nu al 12,2 miljoen euro van de voor volgend jaar beschikbare 14,4 miljoen euro geclaimd is. Dat werkt natuurlijk niet en daarom draait de overheid de subsidiekraan tijdelijk dicht.

Wil je nu nog snel een graai doen in de subsidiepot voor 2021, dan moet je op z’n laatst op 29 oktober 2020 de aanvraag indienen.

Koop geen nieuwe elektrische auto in november of december

Lukt dat niet, dan ben je vanaf 4 januari 9:00 uur welkom om je aanvraag in te dienen. Maar daarvoor komen alleen koop- of leaseovereenkomsten in aanmerking, die zijn afgesloten op of na 1 januari 2021. Wat nu als je tussen 30 oktober en 31 december een nieuwe elektrische auto koopt? Dan heb je pech gehad.

Met nog twee dagen te gaan en nog maar 2,2 miljoen budget over voor 2021, betwijfelen we of er op 4 januari überhaupt subsidie voorhanden is …