Rare jongens, die Russen. Want dit soort uitingen van onvrede gebeuren vaker. Eind vorig jaar - toen er nog geen coronacrisis was - liet een andere Rus zijn Mercedes-AMG G 63 optakelen door een helikopter, om de auto vervolgens te pletter laten vallen. De kerel heeft een YouTube-kanaal, dus daar zal het ook wel wat mee te maken hebben.

Miljoenen YouTube-volgers

Hetzelfde geldt namelijk voor Mikhail Litvin, de man die zijn Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door in de fik stak. Hij heeft 4,8 miljoen YouTube-volgers en zo'n belachelijke stunt legt hem qua views natuurlijk geen windeieren. Maar Litvin beweert (uiteraard) dat hij zijn Mercedes-AMG echt uit frustratie heeft afgebrand.

Problemen met de dealer

Hij kocht de vierdeurs sportwagen naar eigen zeggen in 2019, reed er sindsdien 15.000 kilometer mee, maar moest ook meerdere keren terug naar de dealer voor een probleem met de motor. Het bedrijf deed geen enkele moeite om het probleem te verhelpen, aldus Litvin. En toen hij erachter kwam dat de dealer ook nog goedkope aftermarket onderdelen had gebruikt, was de maat vol.

Ordinaire publiciteitsstunt

Litvin besloot dat hij geen gratis reclame meer wilde maken voor Mercedes (door in zijn AMG te rijden). In de video kun je zien hoe hij met veel gevoel voor dramatiek de matzwarte sportsedan in lichterlaaie zet. Litvin zegt "niet blij" te zijn met hoe dit is gelopen. Onzin, zeggen wij. Dit is gewoon een ordinaire publiciteitsstunt. En dat doet-ie goed.