Hoera, de Suzuki Jimny wordt weer leverbaar!

In de strijd tegen de CO2-uitstoot heb je winnaars en verliezers. Als we ons beperken tot de auto-industrie, dan zien we dat elektrische auto's en stekkerhybrides als overwinnaars uit de bus komen. De verliezers zijn modellen met een (relatief) hoge CO2-uitstoot. Niet geheel toevallig zijn dat meestal de leukste en de snelste auto's die je kunt kopen.



Zelfreinigend vermogen



In Nederland betekent een hoge CO2-uitstoot dat je veel bpm betaalt. Daardoor treedt er een zelfreinigend vermogen op. Verhoudingsgewijs dure auto's worden minder goed verkocht en dus daalt de CO2-uitstoot van het totale wagenpark. Tenminste, in theorie. Want sommige auto's zijn zo leuk, dat consumenten zich niet laten weerhouden door een hoge prijs.



De nieuwste Suzuki Jimny is daarvan een sprekend voorbeeld. Het kleine terreinwagentje kostte bijna 31.000 euro, toch was-ie in een oogwenk uitverkocht. Desondanks leek de kans klein dat de Suzuki Jimny in 2021 terug zou keren. Met een CO2-uitstoot van 154 g/km zit de Jimny fors boven het voorgeschreven gemiddelde van 95 g/km. Als een merk die grenswaarde overschrijdt, dreigen EU-boetes. En hoe groter de overschrijding, hoe meer je als automerk moet betalen.





Suzuki verzon een list

Maar er is een sluipweggetje. Bedrijfswagens tellen niet mee voor het berekenen van die beruchte 95 gram. Wat doe je dan: je sloopt de achterbank uit de Jimny en klaar ben je! "Maar dan is het nog maar een tweezitter!", horen we iemand roepen. Klopt helemaal, maar achter in de personenwagenversie hadden toch alleen maar teckels en andere kortbenige wezens voldoende beenruimte. Kortom: geen hond die de achterbank mist. Behalve die teckels dan ...



Wat wordt de prijs van de Suzuki Jimny op grijs?

De prijs van de Suzuki Jimny op grijs kenteken wordt in december of januari bekendgemaakt. Reken niet op een koopje. De Jimny is zo compact, dat de laadruimte ook zonder achterbank niet voldoet aan de richtlijnen voor bpm-vrijstelling. Kortom, aan die belasting ontkom je niet. Verder betaal je als particuliere koper van een bedrijfsauto gewoon btw. Ook de volle mep aan wegenbelasting, trouwens, maar dat is geen wereldbedrag. Ander goed nieuws: de Jimny behoudt gewoon zijn achterste zijruiten. Wel zit er een tussenschot van gaas tussen de voorstoelen en de laadruimte. Zodra de prijzen van de Suzuki Jimny op grijs kenteken bekend zijn, melden we dat hier!