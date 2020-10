Wat zijn de nieuwste auto-innovaties?

Keyless entry wordt steeds slimmer

Dat je geen ouderwetse autosleutel meer nodig hebt om je auto te openen of starten, is niet nieuw meer. Maar de techniek achter keyless entry wordt steeds slimmer. Dit is vooral nodig om autodieven te ontmoedigen. Stel dat ze jouw signaal hebben opgepikt en ze proberen er met je auto vandoor te gaan, dan lukt ze dit met de nieuwste systemen niet zomaar. Die registreren namelijk dat de echte sleutel niet beweegt en blokkeren vervolgens de auto.

Wist je ook al dat je je iPhone kunt gebruiken om je auto mee te vergrendelen, ontgrendelen en starten? Door je BMW 5-serie te koppelen met Apple CarKey hoef je dus niet eens meer een sleutel op zak te hebben. Dat maakt het een stuk veiliger en je kunt bovendien de sleutel ook delen met maximaal vijf vrienden via de app. Of je die vrienden nu vertrouwt of niet: je kunt beperkingen opleggen aan de maximumsnelheid en zelfs aan het radiovolume. En mocht je bang zijn dat de auto niet meer start als je iPhone leeg is: tot 5 uur daarna kun je alsnog wegrijden. Een fijne gedachte!

De toekomst is ‘eascy’

Volgens onderzoeksbureau PwC zijn alle auto-innovaties tot 2030 samen te vatten in de afkorting ‘eascy’. Dit staat voor elektrisch, autonoom, shared, connected en jaarlijks bijgewerkt. Kort gezegd gaan we dus vaker onze elektrische auto’s delen met anderen, kunnen deze auto’s steeds meer zelf, communiceren ze met allerlei andere apparaten (waaronder medeweggebruikers) en wordt hun software steeds opnieuw bijgewerkt. Zo wordt de toekomst van autorijden steeds slimmer, duurzamer én socialer.

Rijden als James Bond

Heb je jezelf altijd al 007 willen voelen? Dat kan dankzij de nieuwe Aston Martin DB5. Nou ja, nieuw… het is een replica van de welbekende filmauto. Maar de gadgets zijn zo goed dat ze veel van de nieuwste auto-innovaties in de schaduw zetten. Wat dacht je van roterende nummerplaten, twee nepmachinegeweren in de neus, een kogelwerend scherm voor de achterruit, een rookmachine, een radarscherm en uitschuifbare stootbeugels voor en achter? Oké, ze kosten 2,75 miljoen pond en dat heeft niet iedereen zomaar liggen.



De kosten van een 'eascy-auto' liggen gelukkig vele malen lager.