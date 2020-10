Top 7: Auto's die binnenkort kunnen verdwijnen

1 - Ford Mustang GT 5.0 V8 (€ 93.010)

Dit jaar heeft Ford 'al' 14 Mustangs in Nederland verkocht. Grote kans dat het vooral de goedkopere viercilinders betrof (vanaf € 62.375). Waarschijnlijk ook tot de opluchting van Ford, want voor elke Mustang met V8 (CO 2 -uitstoot 270 g/km) moet het merk twee volledig elektrische Mustangs of dertig van de zuinigste Fiesta's (90 g/km) verkopen. Anders wordt het van EU-wege verplichte gemiddelde van 95 g/km nooit gehaald. Word jij nummer 15? Kies voor de V8. Bij aanschaf en aan de pomp is het even slikken, maar je krijgt er puike prestaties en een onvervalste V8-sound voor terug!

2 - Audi S5 Cabriolet S5 3.0 TFSI (€ 111.260)

Bij veel S-modellen verving Audi de benzinemotor door een diesel. Ook weer een gevalletje CO 2 -uitstoot omlaag drukken. Want hoe slecht diesels sinds sjoemelgate ook in het nieuws staan, ze zijn zuiniger dan vergelijkbare benzinemotoren. De enige S-Audi die de 'verdieseldans' wist te ontspringen, is de S5 Cabriolet. Onder diens motorkap tref je nog altijd een V6 aan die erin spuugt. In diesel dan, want superbenzine lust-ie juist graag. Maar goed, daarvoor brengt-ie je ook in 5,1 tellen van nul naar honderd. Zonder tractieverlies, want Quattro is standaard.

3 - Maserati Ghibli 3.0 V6 Biturbo (€ 127.197)

Als er één merk is dat nodig moet snijden in zijn CO 2 -uitstoot, dan is het Maserati wel. Het merk introduceerde in 2013 weliswaar zijn eerste - fantastisch klinkende - dieselmotor in de Ghibli, maar diesels vechten nu eenmaal met een lastig imago. Vandaar dat de Maserati Ghibli Hybrid spoedig het strijdtoneel zal betreden. Hij combineert een viercilinder motor met een mild-hybridsysteem, goed voor 330 pk. Dat is maar iets minder dan de 350 stuks die de Ghibli V6 Biturbo bij elkaar brult. Dan ligt het voor de hand dat de instap-zescilinder het niet lang meer maakt.

4 - Renault Mégane R.S. (€ 52.890)

Renault heeft het momenteel moeilijk. Vandaar dat het merk zich genoodzaakt ziet om flink in het modellenaanbod te snijden. Daarbij moeten vooral de mpv's en sedans het ontgelden. Op korte termijn verdwijnen de Espace en de Grand Scénic uit het programma en we kunnen ons niet voorstellen dat de weinig succesvolle Talisman nog lang blijft. Waar ons hart echter het meest van gaat bloeden, zijn de indicaties dat een van de bruutste hot hatches van dit moment ons gaat verlaten: de Mégane R.S.

5 - Volkswagen Up GTI (€ 22.905)

Ruim een jaar geleden liet Volkswagen-baas Jürgen Stackmann zich ontvallen dat het niet meer loonde om nieuwe, niet-elektrische A-segmenters te ontwikkelen. Momenteel is er een hardnekkig gerucht dat het Tsjechische broertje van de Volkswagen Up, de Skoda CitiGo, is uitverkocht en niet meer terugkeert - ook niet als EV. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de Up nog wel een lang leven beschoren is. Hij loopt immers al acht jaar mee. En als er één Up is waarvoor wij vrezen, dan is het de GTI wel. Zonde, want het is nog de enige hot hatch in het A-segment.

6 - Mercedes-AMG GLS 63 (€ 226.310)

Onlangs sleepte de 612 pk sterke Mercedes-AMG GLS 63 de titel van 'ecologisch meest zinloze suv' in de wacht. De prijs is afkomstig van Deutsche Umwelthilfe, een club die waarschijnlijk sowieso niet zoveel met auto's heeft. Dat hebben wij wel, desondanks begrijpen we de keuze van de groene jongens en meisjes wel. Want wat moet je met een auto van pakhuisformaat die in 4,2 tellen naar de 100 km/h knalt en een top van 250 km/h bereikt? Met het hele gezin over de autobahn denderen? Als je dat echt wilt, wacht dan niet te lang, want Mercedes is best gevoelig voor imagokwesties …

7 - Suzuki Jimny (€ 30.699)