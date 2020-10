Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 43

+ Top - Snelste auto ter wereld: SSC Tuatara heeft 508 km/h gehaald

Wat is een productieauto? Die vraag steekt altijd de kop op als er weer een snelheidsrecord is gesneuveld. Want Guinness World Records heeft de SSC Tuatara - waarvan nog maar twee exemplaren zijn gemaakt - officieel bestempeld als snelste productie-auto ter wereld. De 1770 pk sterke SSC haalde een gemiddelde topsnelheid over twee runs van 508 km/h. Op de openbare weg.

+ Top - Waarom Fiat deze elektrische auto moet gaan bouwen

Onlangs konden we kennismaken met de nieuwe Fiat 500e. Hij is minstens zo leuk als de Honda E, maar heeft een grotere actieradius. Met deze 126 Concept heeft de Italiaanse designstudio MA-DE een elektrische auto getekend die prima ónder de 500e in het gamma kan. Zo kunnen de Italianen het de Honda E écht lastig gaan maken.

+ Top - Mazda levert weer onderdelen voor eerste Mazda MX-5

De allereerste Mazda MX-5 - generatie NA - blijft een populaire roadster. Onder meer omdat je het model voor slechts een paar duizend euro op occasionsites kan vinden. Vroege exemplaren zijn al 31 jaar oud, dus is het maar goed dat Mazda heeft besloten om weer nieuwe onderdelen te gaan produceren voor het klassieke sportwagentje.

- Flop - Boze Nederlandse Tesla-rijders starten rechtszaak tegen Tesla

Een groep Nederlandse Tesla-rijders is boos en heeft zich verenigd in de Stichting Tesla Claim. Samen starten ze een rechtszaak tegen Tesla. Ze willen een schadevergoeding omdat de Amerikaanse fabrikant elektrische auto's levert waar van alles aan mankeert en de problemen vervolgens weigert op te lossen.

- Flop - Aquaplaning in de regen: wat kun je er tegen doen?

We zitten nu vol in de herfst en dat betekent regen, regen en nog eens regen. Het gevaar bestaat dan dat jouw auto op de weg last krijgt van aquaplaning. Wie het heeft meegemaakt, kan je vertellen hoe eng dat is. Gelukkig kun je aquaplaning gemakkelijk voorkomen. En als je er toch in verzeild raakt, kun je er ook iets tegen doen.

- Flop - Wie in Nederland gaat de Ford Mustang Mach 1 kopen?

De speciale Ford Mustang Mach 1 komt naar Nederland. Maar de vraag is: wie gaat hem kopen? Want door de CO2-uitbrakende 5,0-liter V8 aan boord van de Mustang GT kost die al 95.305 euro. En de speciale Mach 1 zal nog duurder worden.