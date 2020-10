Mazda levert weer onderdelen voor eerste Mazda MX-5

Althans, dat doet Mazda al een tijdje, maar tot nu toe waren de nieuwe MX-5-onderdelen alleen in Japan en Noord-Amerika verkrijgbaar. Voor Europa is Mazda in overleg getreden met MX-5-specialisten en liefhebbersclubs. Dit om uit te vinden wat de meest gezochte onderdelen zijn. Voor linksgestuurde modellen zijn 117 verschillende componenten leverbaar, voor rechtsgestuurde modellen 156 componenten.

Nieuwe delen voldoen aan de modernste eisen

De reservedelen worden in Japan gemaakt, zien er precies zo uit als de originele stukken, maar voldoen aan de modernste eisen. Mazda levert onder meer een nieuwe softtop, nieuwe interieurdelen, boutjes, ringetjes, mechanische delen en lichtmetalen wielen. Die laatste zien er precies zo uit als de oorspronkelijke, maar zijn lichter en steviger.

Mazda MX-5 NA was meteen een wereldsucces

De Mazda MX-5 NA kwam in 1989 op de markt en was meteen een wereldsucces. Voor het design hebben de ontwerpers duidelijk naar de Lotus Elan gekeken; zet de twee maar eens naast elkaar. In 1998 werd de Mazda MX-5 NA vervangen door de NB, die erg op zijn voorganger lijkt, maar geen klapkoplampen meer heeft.

Tweedehands is de MX-5 nog steeds erg populair

Ook tweedehands zijn de twee nog steeds erg populair. Ze zijn licht, ontzettend leuk om te rijden, betrouwbaar (al is roest een probleem) en niet duur om te hebben. De Mazda MX-5 is relatief zuinig en ook niet duur in de verzekering. Maar je autoverzekering vergelijken, loont natuurlijk ook voor zo'n betaalbare occasion.