Waarom de elektrische Fiat 500e 3+1 een extra deurtje heeft

De nieuwe Fiat 500-reeks is nu compleet. Er is een Fiat 500e, een Fiat 500e Cabrio en een Fiat 500e 3+1. Die laatste heeft dus twee conventionele autoportieren, plus aan de passagierskant een bescheiden derde deurtje. Die opent naar achteren, net als de portieren van de oorspronkelijke Fiat Nuova 500 uit 1957. Fiat heeft het deurtje toegevoegd om de achterbank van de 500e toegankelijker te maken. De Fiat 500e 3+1 is 30 kilo zwaarder dan de gewone Fiat 500e. Het is natuurlijk logisch dat het derde deurtje niet geopend kan worden als de voorportier gesloten is.

Fiat 500e eerst als La Prima-editie

De Fiat 500e en Fiat 500e Cabrio komen eerst als La Prima-editie op de markt. En hetzelfde geldt voor de Fiat 500e 3+1. Hij is in drie kleuren te bestellen: Rose Gold, Glacier Blue en Onyx Black. Verder is de La Prima onder meer uitgerust met full-LED koplampen, 17-inch lichtmetalen wielen, verchroomde sierlijsten, met leer beklede stoelen, automatische airconditioning en een hele reeks elektronische veiligheidssystemen. De Fiat 500e 3+1 La Prima is er vanaf 37.900 euro. Instappen in een Fiat 500e 3+1 kan vanaf 30.600 euro.

Actieradius van 180 tot 320 kilometer

De gewone Fiat 500e is te bestellen vanaf 24.900 euro. Voor dat geld levert Fiat een 500 Action met een 95 pk sterke elektromotor, een 23,8-kWh batterij en een actieradius van zo'n 180 kilometer (240 kilometer wanneer alleen in de stad wordt gereden). De Fiat 500e Action kan laden met maximaal 50 kW. De Fiat 500e Passion zit daar boven met 85 kW. Het 28.600 euro kostende model heeft een elektromotor met 118 pk en een veel groter bereik dan de Action: 320 kilometer (460 kilometer in de stad alleen). De luxer aangekleden Fiat 500e Icon heeft dezelfde specs.

Prijsoverzicht Fiat 500e

Fiat 500e Berlina

Action - 24.900 euro

Passion - 28.600 euro

Icon - 30.600 euro

La Prima - 35.900 euro

Fiat 500e Cabrio

Passion - 31.600 euro

Icon - 33.600 euro

La Prima - 38.900 euro

Fiat 500 e 3+1