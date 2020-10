Elektrische Volkswagen ID.3 krijgt maximale score na botsproeven

Euro NCAP staat voor European New Car Assessment Programme. De organisatie rijdt al vele jaren nieuwe auto's tegen de muur om de botsveiligheid te testen. Er worden punten gegeven op de gebieden: inzittendenveiligheid volwassenen, inzittendenveiligheid kinderen, voetgangersveiligheid en elektronische veiligheidssystemen.

Volkswagen ID.3 scoort goed op inzittendenveiligheid

De Volkswagen ID.3 scoort op de eerste twee categorieën scores van 87 en 89 procent. Op het gebied van voetgangersveiligheid is de score iets lager: 79 procent. Volkswagen roept in zijn persbericht dat het automatische noodremsysteem AEB "zeer effectief" is. Euro NCAP trekt echter een andere conclusie. AEB had in tests moeite met voetgangers (Euro NCAP noemt de reactie van het systeem "marginaal"), maar niet met fietsers.

Euro NCAP kijkt ook naar automatische veiligheidssystemen

Verder doen alle automatische veiligheidssystemen het prima (AEB heeft geen moeite met auto's bijvoorbeeld). De Volkswagen ID.3 scoort een mooie 88 procent in die categorie. Elke ID.3 beschikt over Lane Assist en Front Assist. Bovendien is hij leverbaar met adaptieve cruise control, Travel Assist, een file-assistent, dodehoeksensor met Rear Traffic alert, Emergency Assist en Park Assist.