Waarom Fiat deze elektrische auto moet gaan bouwen

MA-DE werd pas vijf jaar geleden opgericht, maar heeft in zijn korte bestaan al diverse designprijzen gewonnen. Met de elektrische 126 Concept laat het jonge bedrijf zien dat het ook oog heeft voor mooi industrieel erfgoed. De Fiat 126 werd in 1972 gepresenteerd als de opvolger van de Fiat 500. Net als de 500 had-ie een achterin geplaatste, luchtgekoelde tweecilinder motor. Het vermogen bedroeg slechts 23 pk.

Fiat van 4,6 miljoen



In Nederland, België en de meeste andere Europese landen was de Fiat 126 lang niet zo populair als zijn voorloper. Hij voldeed voor Noord-Europeanen niet meer aan de eisen van de tijd. Op de thuismarkt was de Fiat 126 daarentegen best succesvol. Daarnaast was de in licentie gebouwde Polski Fiat 126 tot diep in de jaren 80 hét vervoermiddel van Poolse gezinnen. In totaal liepen er ruim 4,6 miljoen 126's van de band. Het grootste deel daarvan werd in Polen en Italië gebouwd, maar ook in Oostenrijk en Joegoslavië werden Fiats 126 in elkaar geschroefd.

Elektrische Fiat 126 concurrent voor Honda E



Wat ons betreft moet Fiat dit studiemodel heel snel in productie nemen. Stop er een accupakket in dat een actieradius van pakweg 220 kilometer heeft (minder dan de 500e, evenveel als de Honda E) en je biedt een uitstekend, goedkoper alternatief voor hippe stadsbewoners. Wellicht kan Fiat zo weer een stukje van zijn aloude territorium als stadsautospecialist terugpakken. Ooit produceerde Fiat immers drie kleintjes naast elkaar: de 500, 600 en 850. Overigens rept MA-DE met geen woord over de specificaties van zijn studiemodel.

Retrotrekjes 126 Concept



De elektrische 126 Concept van MA-DE is langer en breder dan de oude Fiat 126 en heeft een schuinere achterkant. Toch is de oudgediende er heel duidelijk in te herkennen. Kijk maar eens naar het dichte neusje en de vorm van de koplampen, de voorklep die doorloopt over de voorschermen en de brede inkeping in de flanken. Een ander retrotrekje is de relatief rechtop staande voorruit. Als we MA-DE en Fiat één suggestie mogen doen: geef de elektrische 126 wel een grote derde deur, dat is veel praktischer dan het kleine achterklepje dat de het studiemodel lijkt te hebben.