Elektrische Golf waarmee Wiebe Wakker naar Sydney reed in Volkswagen Museum

Waar een afstudeerproject wel niet toe kan leiden … Wiebe Wakker wilde als student de mogelijkheden van elektrische mobiliteit laten zien en begon aan de voorbereidingen op een epische wereldreis. Wakker en zijn elektrische Volkswagen Golf Variant reden van Houten naar de Noordkaap en van daaruit via Oost-Europa, het Midden-Oosten, India, Zuidoost-Azië naar Australië.

De wereld over met actieradius van 200 kilometer



Een hele prestatie, vooral ook omdat de 'Blue Bandit' – zoals Wakker zijn Golf noemt – een actieradius van slechts 200 kilometer heeft. Bovendien was Wakker onderweg compleet afhankelijk van wat mensen hem aanboden. Via de website plugmeinproject.com kreeg hij zo'n 2000 aanbiedingen uit 45 landen, variërend van onderdak, elektriciteit tot geld voor een reparatie (zijn Golf had slechts twee keer een groot technisch probleem).

Wiebe Wakker wil een boek schrijven over zijn avontuur

Op 7 april 2019 bereikte Wakker - na een reis van bijna 100.000 kilometer door 33 landen - zijn reisdoel Sydney, waarna hij zelfs nog is doorgereden naar Nieuw-Zeeland. Daarna ging de Blue Bandit op de boot terug naar Nederland en vloog Wakker na meer dan drie jaar onderweg te zijn geweest eindelijk naar huis. Hij heeft aangekondigd een boek te willen schrijven over zijn avontuur.

Expositie in Volkswagen Autostadt Museum in Wolfsburg

Tot die tijd zijn Wakkers belevenissen te zien in het Volkswagen Autostadt Museum in Wolfsburg. Zijn Volkswagen Golf Variant staat in het ZeitHaus-paviljoen, waar deze week de expositie New Mobility - New Thinking van start is gegaan. Daarbij zijn er allerlei foto's, video's en objecten te zien die te maken hebben met Wakkers reis. De expositie is te zien tot april 2021.