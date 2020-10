Uniek! Iconische Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 en 9d als trio geveild

De Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 en 9d - die onderhuids gebaseerd zijn op de Alfa Romeo 1900 - werden gelanceerd in respectievelijk 1953, 1954 en 1955. En 'gelanceerd' is daarbij het juiste woord, want door hun gevleugelde uiterlijk leek het alsof de futuristische studiemodellen van een andere planeet naar de aarde waren komen vliegen. De door Franco Scaglione getekende B.A.T.'s waren een exercitie in aerodynamica. Hun vinnen waren natuurlijk bedoeld voor de maximale visuele impact, maar ook om de luchtweerstand te verminderen.

Alfa Romeo B.A.T. 5 (1953)

Bertone-ontwerper Scaglione heeft niet zomaar al het realisme over boord gezet bij het ontwerpen van de Alfa Romeo B.A.T. 5. De eerste B.A.T. en zijn twee opvolgers zijn gewoon straatlegaal. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de B.A.T. 5 geen koplampen heeft, maar schijn bedriegt. Als je naast de rode grille kijkt, links en rechts op de naar voren stekende 'pontons', dan zie je daar een klepje zitten. Daar zitten de koplampen achter. Als ze niet nodig zijn, zijn ze verborgen om de aerodynamica van de auto niet te verstoren. De Cw-waarde van de Alfa Romeo B.A.T. 5 ligt op ongeveer 0,23, waarmee hij net zo'n lage luchtweerstand heeft als een Tesla Model 3. En dat in 1953.

Alfa Romeo B.A.T. 7 (1954)

Op de Alfa Romeo B.A.T. 7 deed Scaglioni nog beter zijn best. De helderblauwe concept car heeft een Cw-waarde van slechts 0,19. En daarmee is de ruim 65 jaar oude klassieker nog 'gladder' dan een Porsche Taycan Turbo, die niet verder komt dan 0,22. Na zijn debuut op de autoshow van Turijn in 1954, werd de B.A.T. 7 door Bertone aan Alfa Romeo verkocht. Via via kwam hij in handen van een Amerikaanse liefhebber, die de enorme vinnen liet verwijderen. Dat voelt voor ons als heiligschennis, maar ter verdediging van de man: hij gebruikte de B.A.T. 7 om echt mee te rijden en kon door de vinnen nauwelijks naar achteren kijken.

Alfa Romeo B.A.T. 9d (1955)

De eerste twee B.A.T.'s zijn niet te herkennen als Alfa Romeo. Dus voor de derde wilde de Italiaanse fabrikant graag dat Scaglione wat duidelijk herkenbare designelementen zou toevoegen, zoals de bekende Alfa Romeo-grille. In vergelijking met zijn voorgangers heeft de B.A.T. 9d veel kleinere vinnen en een conventionelere neus. Ook zijn de achterwielen niet langer verborgen achter aerodynamische afdekplaten. Na zijn introductie kwam de B.A.T. 9d in Amerikaanse handen. In 1962 stond hij bij een dealer in Michigan, waar de 16-jarige Amerikaan Gary Kaberle hem zag. De puber begon de eigenaar de oren van de kop te zeuren om hem de auto te verkopen. Het lukte. Kaberle heeft de B.A.T. 28 jaar gehad.

De collectie bij elkaar

De drie Alfa Romeo's zijn tot 1989 nooit bij elkaar geweest. In dat jaar hebben de organisatoren van het Pebble Beach Concours d'Elegance de eigenaren van de klassiekers gevraagd om mee te doen. Nuccio Bertone kwam speciaal naar het concours om ze bij elkaar te zien en te vertellen over zijn ervaringen met Franco Scaglione. Een privéverzamelaar zag de B.A.T. 5, 7 en 9d daar en besloot de drie eigenaren een bod te doen. De Alfa Romeo's zijn sindsdien samen. En nu worden ze weer verkocht; op 28 oktober bij RM Sotheby's. Wat de verwachte opbrengst is, is niet bekend. Maar reken op vele miljoenen.