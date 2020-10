Heb je een Peugeot 205 GTI? Peugeot wil hem voor je restaureren

Heb je een Peugeot 205 GTI en laat je hem door l'Aventure Peugeot onder handen nemen, dan krijg je een auto terug die zo goed is als nieuw. De specialisten van Peugeot strippen de hot hatchback volledig en geven hem nieuwe onderdelen. Als die niet meer beschikbaar zijn, dan worden ze gefabriceerd, bijvoorbeeld met behulp van een 3D-printer.

Gerestaureerde auto's met certificaat

De door l'Aventure Peugeot opnieuw opgebouwde auto's krijgen een officieel certificaat en zullen te koop worden aangeboden. Vanaf volgend jaar kun je ook je eigen auto laten restaureren door Peugeot, ongetwijfeld voor een gepeperde prijs. En dat hoeft niet per se een 205 GTI te zijn. Alle klassiekers van Peugeot komen in aanmerking voor een behandeling.

Peugeot 205 GTI is een legende

l'Aventure Peugeot begint in ieder geval met een zwarte Peugeot 205 GTI 1.9. Dat type werd gebouwd van 1986 tot en met 1993 en is een absolute legende. Zijn 1905 cc grote viercilinder levert slechts 128 pk, maar is gekoppeld aan een fabelachtig chassis en een lekker lichte carrosserie. De 205 was zelfs een beetje listig, met verraderlijk inkomend lift-off overstuur.