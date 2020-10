Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 42

Elektrische Mercedes EQC 4x4² zoekt laadpalen in het wild

Met een elektrische suv gaat niemand ooit het terrein in, zeker niet in Nederland. Maar Mercedes wil laten zien dat het wel degelijk kan. Deze daadkrachtig ogende Mercedes EQC 4x4² is het resultaat. Hij is het derde model (en de tweede concept car) in de ruige 4x4²-reeks, na de Mercedes G 500 4x4² (2015) en Mercedes E 400 All-Terrain 4x4² (2017).

Ook jij kunt de elektrische Dacia Spring Electric betalen!

De Dacia Spring Electric wordt de goedkoopste elektrische auto op de markt. Hoe goedkoop? Nou ja, dat is dus wat Dacia nog niet heeft verteld. En dan nog luidt de vraag: wil je er wel eentje hebben?

De Volkswagen Golf GTI Clubsport (2020): Poeh poeh, die is snel!

Die hadden we niet zien aankomen. Of althans: nú nog niet. Meestal duurt het even, voordat Volkswagen een ultieme, pure, vlijmscherpe, rauw vlees etende Clubsport-versie van de Golf GTI introduceert. Maar dit keer is-ie er razendsnel bij.

Klap voor VDL Nedcar! BMW stopt Nederlandse productie

De kogel is - helaas - door de kerk. BMW stopt na 2023 met de productie van Mini's bij VDL Nedcar in Born. Eerder werd al besloten dat de volgende generatie BMW X1 aan de neus van VDL Nedcar voorbij gaat. Bij de Limburgse autofabriek staan nu zo'n 5000 banen op de tocht.





Deze 4000 euro kostende Rolls-Royce-optie is nu illegaal

In een Rolls-Royce kun je met geen mogelijkheid incognito over straat. Maar omdat sommige kopers het liefst nóg minder subtiel voor de dag willen komen, levert Rolls-Royce sinds een paar jaar een bijzondere optie. Tegen betaling van 4000 euro extra kun je de 'Spirit of Ecstasy' - het beeldje op de grille - laten verlichten. Althans, dat kon … Want die optie is nu illegaal verklaard.





Ja, Spyker bestaat nog, maar staat op het punt om (weer) failliet te gaan

Ze zouden een film moeten maken over Spyker. En dan niet zo'n heroïsch epistel als Ford v. Ferrari, maar een financiële thriller met veel achterkamertjesgekonkel. Want ja, hoe Victor Muller het klaarspeelt, weet niemand, maar Spyker bestaat gewoon nog. Al moet het nu toch echt zijn schuldeisers gaan betalen, anders wordt het faillissement aangevraagd.