3 goedkope verzekeraars voor je elektrische auto

Wegenbelasting hoef je voor een elektrische auto niet te betalen, maar de naar verhouding hoge verzekeringspremie komt wel elke maand terug. Soms zien we bedragen die zo hoog zijn, dat we denken: dat moet toch goedkoper kunnen. Wees gerust: de verzekeraars die wij hier bespreken, betalen daar niet voor.

We vergelijken de premies van drie populaire elektrische modellen. Dat doen we voor een 40-jarig proefpersoon die in Nijmegen woont. Hij of zij rijdt 20.000 kilometer per jaar, heeft 8 schadevrije jaren en wil een allriskverzekering. Deze maatstaven hanteren we ook in Auto Review.



1. ANWB Autoverzekering

Opvallend: als je een elektrische auto wilt verzekeren, komt de ANWB Autoverzekering in veel gevallen als goedkoopste uit de bus. Dit geldt voor zowel de reguliere autoverzekering als de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering waarbij je rijstijl wordt beoordeeld door een kastje in de auto. Rij je veilig, dan krijg je korting. Dat klinkt financieel aantrekkelijk, maar de reviews op de website van de Consumentenbond maken duidelijk dat het systeem niet feilloos werkt. Maar zoals gezegd is de reguliere autoverzekering ook goedkoop.



2. Hema Autoverzekering

Als je je elektrische auto bij Hema verzekert, dan ben je eigenlijk bij Achmea Schadeverzekeringen aangesloten. Dat is het tweede ding wat je leest als je de polisvoorwaarden doorneemt. Wat is het eerste ding? Dat een haarelastiek 2 euro kost … Typisch Hema.

“Sorry, de auto heeft te veel vermogen.”

Het is belangrijk om te weten dat Hema niet van snelle auto’s houdt. Als we de 204 pk sterke Volkswagen ID.3 proberen te verzekeren, krijgen we de melding ‘Sorry, maar deze auto kunt u niet bij HEMA verzekeren. De auto heeft te veel vermogen.’ Zelfs een Honda e met 154 pk kan niet door de beugel. Beschaafde modellen zoals de Nissan Leaf, de Hyundai Ioniq Electric en de Peugeot e-208 zijn wel welkom.

3. Inshared Autoverzekering

Inshared hamert erop dat als we met z’n allen minder schade rijden, er aan het eind van het jaar geld overblijft. Dan krijg je een deel van je premie terug. Bijvoorbeeld 2 procent. Bij een Volkswagen ID.3 zou dat neerkomen op 1,50 euro per maand. Mooi meegenomen, maar niet doorslaggevend. Gelukkig is de premie van zichzelf ook al aan de lage kant.



Peugeot e-208 allriskverzekering

ANWB: 41,59 euro (Veilig Rijden) of 54,37 euro (Regulier) Inshared: 65,23 euro Hema: 71,51 euro

Volkswagen ID.3 (First) allriskverzekering

ANWB: 45,62 euro (Veilig Rijden) of 59,63 euro (Regulier) Inshared: 74,44 euro Hema: Sorry, de auto heeft te veel vermogen

MG ZS EV allriskverzekering

ANWB: 38,83 euro (Veilig Rijden) of 50,75 euro (Regulier) ABN-AMRO: 62,63 euro Inshared: 65,61 euro

