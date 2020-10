Nee, natuurlijk haalt de plug-in hybride Audi Q8 geen 1 op 38!

De Audi Q8 55 TFSI e Quattro en Q8 60 TFSI e Quattro - zoals de modellen zo lekker van de tong rollend heten - worden aangedreven door een 3,0-liter V6 met turbo en een elektromotor. De eerste variant haalt een vermogen van 381 pk en 600 Nm koppel. Wie zijn of haar handtekening onder een Q8 60 TFSI zet, krijgt de beschikking over 462 pk en 700 Nm. Beide suv's halen een topsnelheid van 240 km/h, al zit de een iets sneller op 100 km/h dan de ander (5,4 tegenover 5,8 seconden).

Plug-in hybride met maximaal 47 kilometer bereik

Maar goed, het punt van een plug-in hybride is nou juist dat je hem zo vaak mogelijk oplaadt en zoveel mogelijk van zijn elektrische actieradius gebruikt. Die laatste ligt dankzij een 17,8-kWh batterij op maximaal 47 kilometer, dus dat is voldoende voor de gemiddelde woon-werkrit. In zijn volledig elektrische modus is de Audi Q8 plug-in hybride begrensd op 135 km/h. Wie als een luiaard met lijm aan zijn poten rijdt, zou een verbruik van tussen de 1 op 35 en 1 op 38 moeten kunnen halen (no way!).

Audi Q8 plug-in met drie hybridestanden

Beide Audi Q8's zijn standaard voorzien van een achttraps automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. Naast de EV-modus zijn er nog drie hybridestanden: Auto, Hold (de batterij wordt op niveau gehouden) en Charge (de batterij wordt maximaal geladen). Het grootste deel van de remacties voert de Audi Q8 plug-in hybride met zijn elektromotor uit. De energie die daarbij vrijkomt, wordt linea recta naar de batterij gesluisd.

Minder bagageruimte dan een normale Audi Q8

De lithium-ion batterij van de Audi Q8 is met 7,4 kW te laden. Het volledig opladen van een lege batterij duurt zo'n 2,5 uur. Overigens snoept de batterij een flink deel van de bagageruimte op. In een normale Audi Q8 kan 605 - 1755 liter aan rommel achterin worden gegooid; in de plug-in variant 'slechts' 505 - 1625 liter. De beide Audi Q8 TFSI e-modellen zijn vanaf eind oktober te bestellen. De prijs van de 55 begint bij 93.640 euro.