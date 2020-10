Niet verrassend! Autosalon van Brussel uitgesteld naar 2022

Het nieuws is niet verrassend natuurlijk. Dit jaar zijn zo goed als alle autoshows niet doorgegaan vanwege de uitbraak van het virus. De autosportevenementen - zoals de 24 uur van Le Mans en de Formule 1-races - hebben het 'geluk' dat ze zonder publiek gehouden kunnen worden, maar een autotentoonstelling organiseren op een veilige manier is vrijwel onmogelijk.

Autosalon van Brussel naar januari 2022

Daarom heeft de organisator van het Autosalon van Brussel - de Febiac - nu al de knoop doorgehakt. De show gaat van 15 tot en met 24 januari 2021 niet door. Maar er is wel een nieuwe datum bekend. Het is nog even wachten, maar liefhebbers van het Autosalon van Brussel kunnen alvast 14 tot en met 23 januari 2022 in hun agenda zetten.

Pandemie wint snel aan kracht

"Nu de pandemie opnieuw snel aan kracht wint, moet Febiac besluiten dat het niet mogelijk is om een ‘fysiek’ auto-, motor- en licht bedrijfsvoertuigensalon te organiseren", aldus Salon-directeur Pierre Lalmand. "Wij willen op geen enkele manier de veiligheidsmaatregelen en contactbeperkingen ondermijnen die de overheid van elke burger en elke organisatie verwacht.”

Op het Salon worden veel auto's verkocht

Het Autosalon van Brussel is niet vergelijkbaar met de AutoRAI, die in 2015 voor het laatst werd georganiseerd. De Belgische show is belangrijk voor de auto-importeurs, want er worden ook daadwerkelijk auto's verkocht (op de AutoRAI niet). Sterker nog, het Salon is verantwoordelijk voor zo'n 30 procent van de jaaromzet op de Belgische markt voor nieuwe auto's.