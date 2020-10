Deze 4000 euro kostende Rolls-Royce-optie is nu illegaal

De 'Spirit of Ecstasy' is al meer dan honderd jaar het symbool van Rolls-Royce. Ze is geen engel, zoals sommige mensen denken, maar een dame, van wie de jurk langs haar uitgestrekte armen naar achteren fladdert. Op moderne Rolls-Royce-modellen is het beeldje 7,6 centimeter hoog. Om veiligheidsredenen trekt het zich razendsnel in de grille terug bij een aanrijding. Anders zou het een voetganger of fietser flink kunnen verwonden.

Kristallen Spirit of Ecstasy met lichtje

Normaal gesproken is de 'Spirit of Ecstasy' gemaakt van roestvrij staal (optioneel te voorzien van een laagje bladgoud). Maar een paar jaar geleden introduceerde Rolls-Royce een kristallen variant met verlichting aan de binnenkant. In het Verenigd Koninkrijk kostte die optie precies 3500 pond extra, wat omgerekend bijna 4000 euro is. Rolls-Royce heeft het kleinood echter stilletjes van de bestellijst verwijderd.

Rolls-Royce geeft klanten hun geld terug

De luxefabrikant heeft aan de Britse krant The Daily Mail bevestigd dat de verlichtte 'Spirit of Ecstasy' niet langer voldoet aan Europese veiligheidsregels. Wat precies het probleem is, is niet duidelijk. Maar nieuwe EU-regels - die in 2019 van kracht zijn geworden - stellen inderdaad dat verlichtte motorkapornamenten niet langer zijn toegestaan. Volgens Rolls-Royce was de kristallen 'Flying Lady' enorm populair. Het bedrijf gaat klanten hun geld teruggeven omdat de reeds geleverde verlichtte beeldjes uitgeschakeld moeten worden.