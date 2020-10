Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 41

+ Top - Deze mysterieuze Lamborghini is niet geschikt voor de herfst

We kunnen deze teaserfoto van Lamborghini op twee manieren opvatten. Of het supercarmerk zit ons te jennen met het regenachtige herfstweer in Nederland. Of de Italiaanse fabrikant geeft ons hoop op een mooie, zonnige lente volgend jaar. Want voor deze, nog onbekende Lamborghini moet het buiten droog zijn. Hij heeft namelijk geen dak.

+ Top - Aantal particulieren dat elektrische auto koopt, groeit hard

In de eerste drie kwartalen van 2020 hebben 4419 particulieren een elektrische auto geregistreerd. En dat is bijna 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging valt deels te verklaren door de overheidssubsidie van 4000 euro voor een nieuwe EV, die vanaf 1 juli kon worden aangevraagd.

+ Top - In de elektrische MG B hoor je de vogels nog beter fluiten

Tijdloos mooi nietwaar, zo'n MG B? En nu ook nog eens bij de tijd qua techniek. Want de zilvergrijze MG B op de foto's heeft van het Engelse bedrijf RBW EV Classic Cars een volledig elektrische aandrijflijn gekregen. Wil je er een hebben? Dan moet je snel zijn. Er worden niet meer dan dertig exemplaren gebouwd.

- Flop - Kwaliteitsproblemen: Tesla verliest glazen dak en zakt door ophanging

'Tesla' en 'kwaliteit' zijn niet twee woorden die je vaak in één zin zult tegenkomen. Of het moet over de gebrekkige bouwkwaliteit van Tesla gaan. En dat gaat het vaak. Ook nu weer zijn er een aantal schrikbarende incidenten te melden: bij een gloednieuwe Tesla Model Y vloog het glazen dak eraf en bij een Tesla Model S met 80.000 kilometer op de teller zakte bij 200 km/h de wielophanging in.

- Flop - Elektrische auto kopen? Weet wel dat de verzekering duurder is

Steeds meer particulieren kopen een elektrische auto. Begrijpelijk, want tegenover de hoge aanschafprijs staan een lagere wegenbelasting, minder onderhoudskosten en het feit dat je nooit meer dure benzine hoeft te tanken. Op één punt ben je echter in het nadeel: als EV-rijder betaal je veel meer voor je autoverzekering. Maar waarom is dat eigenlijk?

- Flop - Wereldwijde terugroepactie: Polestar 2 kan ineens stilvallen

Oeps! Polestar heeft een softwareprobleem ontdekt in de nieuwe Polestar 2. In thuisland Zweden zijn daardoor een paar auto's midden op straat stilgevallen. Gelukkig is het probleem vroeg aan het licht gekomen, waardoor er wereldwijd niet meer dan 2200 Polestar 2's terug hoeven naar de garage.