Dertien moeizame jaren: is Fiat eindelijk op de weg terug?

Ik moest eraan denken bij de introductie van de nieuwe, volledig elektrische Fiat 500. Het evenement was minder spectaculair, vanwege corona moest de onthulling op 4 juli worden gevolgd via een livestream. De periode tussen beide evenementen zal geen gouden randje in de annalen van Fiat krijgen. In 2007 was het merk springlevend: de 500 zou de toch al heel behoorlijke verkopen naar grote hoogten stuwen. Toen Fiat Chrysler in 2009 overnam, leek het concern een stralende toekomst tegemoet te gaan.

Na 2009 vonden ze het bij Fiat wel gezegend

Maar het lijkt wel alsof ze het in Italië daarna wel gezegend vonden. Een tweecilinder motor - die de dorst van een V6 bleek te hebben - flopte jammerlijk. De nieuwe Panda uit 2011 (nog altijd in de prijslijsten) viel tegen. De Punto kreeg geen opvolger. Fiat kon bovendien niet aanhaken bij de populariteit van de (compacte) suv. Ook de Amerikaanse producten van Chrysler en Jeep zijn grotendeels verouderd. Hybrides, plug-in hybrides, elektrische auto's: in Turijn bleven ze lange tijd roepen dat ze het allemaal nog moesten zien.

Alfa Romeo doet het nog slechter dan Lancia

Dramatisch is de roemloze ondergang van het ooit prestigieuze merk Lancia. Alleen in Italië is het merk nog leverbaar. Nóg gênanter is de toestand bij Alfa Romeo. Het gamma veroudert in rap tempo, nieuwe producten heeft Alfa Romeo al meer dan drie jaar niet meer laten zien. Waar blijft toch de Tonale, die al begin 2019 op autobeurzen te zien was? Alfa Romeo verkocht vorig jaar minder auto's in Europa dan Lancia in Italië.

Bij de Fiat 500e is Fiat voortvarend te werk gegaan

Nu is er eindelijk positief nieuws: bij de nieuwe Fiat 500e is Fiat voortvarend te werk gegaan. Alles oogt modern aan de auto: niet alleen het uiterlijk, maar ook het dashboard met groot multimediascherm. Met zijn actieradius van 320 kilometer doet de 500e het beter dan de Mini Electric en de Honda E. In onze eerste review van de elektrische Fiat lees je dat hij ons allerminst tegenviel.

Misschien is de weg omhoog ingezet en gaat het Fiat-concern met Franse hulp van PSA weer bloeien. Al maakten de Fransen en Italianen een valse start door het fusiebedrijf de nietszeggende naam Stellantis te geven. Laten we hopen dat ze het te druk hadden met nieuwe auto's ontwikkelen …