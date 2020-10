En het meest getatoëerde automerk ter wereld is ...

Hoe weten we dat? Omdat een Britse vergelijkingssite op Instagram tatoeages heeft zitten tellen. En wat blijkt? De heren en dames van Compare the Market kwamen liefst 5507 Volkswagen-tatoeages tegen. Geen Polo's of Tiguans natuurlijk, maar klassieke Kevers en Transporter-busjes.

Volkswagen heeft een grote voorsprong

Volkswagen heeft zelfs een grote voorsprong op de nummers twee en drie in de tatoeage-top tien: Jeep (2139 tatoeages) en Cadillac (1775). De rest van de lijst ziet er als volgt uit: Pontiac (1609), Chevrolet (1417), BMW (1375), Ford (775), Honda (747), Audi (557) en Subaru (437).

DeLorean uit Back to the Future

Dan door naar de individuele modellen. En daar zijn twee overduidelijke winnaars te onderscheiden. Op Instagram zijn 823 mensen te vinden met een Chevrolet Impala op hun arm, been, borst, noem maar een lichaamsdeel op, en precies 800 mensen met een DeLorean DMC-12, al dan niet in Back to the Future-trim.

Vooral klassiekers in de top tien

Op enorme afstand volgen de Chevrolet Corvette (180), Volkswagen Kever (147), Mini Cooper (116), Ford Mustang (73), Dodge Charger (67), Volkswagen Transporter (46), Chevrolet Chevelle (46) en Fiat 500 (31). Vooral klassiekers dus, en geen moderne exoten, zoals Ferrari's of Lamborghini's.