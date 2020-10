Vernieuwde Jaguar XF (2020) gaat F-Pace achterna - maar waar blijft de plug-in hybride?

Op 15 september toonde Jaguar de vernieuwde F-Pace. Iets andere koplampen en achterlichten, een grille met een andere insert, daartoe blijven de uiterlijke veranderingen aan Jaguars grootste suv wel beperkt. Maar zodra je een portier opentrekt, waan je meteen in een volledig nieuwe auto. Jaguar heeft een geheel nieuw dashboard ontworpen, met een prominente plaats voor het grote, 11,4-duims scherm van het opgewaardeerde multimediasysteem. Ook onder de motorkap is het nodige verandert. Want aan de elektrificatie van de huidige modellen van Land Rover - die in grote lijnen dezelfde techniek gebruiken - ontkomt de Jaguar F-Pace evenmin.

Bescheiden facelift, compleet nieuw interieur

Na de F-Pace en de Land Rover Velar, is nu de Jaguar XF aan de beurt voor een opfrisser. Voor modeljaar 2021 vaart de XF in grote lijnen dezelfde koers als de F-Pace: bescheiden uiterlijke aanpassingen met een aangepaste grille en nieuwe koplampen en achterlichten, en een volledig nieuw interieur met hetzelfde mooie, ietwat gebogen 11,4-inch aanraakscherm. Onder de motorkap blijft het nieuws echter beperkt tot de beschikbaarheid van een turbodiesel met mild hybrid-technologie, die het tot een vermogen van 204 pk schopt. Volgens Jaguar levert de toepassing van een riemaangedreven startgenerator een verbruikswinst van 14 procent op ten opzichte van de oude 180 pk leverende turbodiesel. Daarnaast wordt de XF aangeboden met twee tweeliter benzinemotoren, in vermogen variërend van 250 tot 300 pk.

Vanaf 60.950 euro

En de plug-in hybridetechniek uit de F-Pace? Die blijft voorbehouden aan de F-Pace. Wat jammer is, aangezien concurrererende modellen als de BMW 5-serie, Audi A6 en Mercedes E-klasse wél beschikbaar zijn met stekkertechniek. Als vanouds blijft de Jaguar XF verkrijgbaar als vierdeurs sedan en als stijlvolle praktische Sportbrake. De vernieuwde versies zijn vanaf 13 oktober te bestellen, voor prijzen vanaf 60.950 euro.