De BMW X4 kwam in 2014 op de markt, maar werd al in 2018 volledig gewijzigd. De tweede generatie krijgt in 2021 een facelift. Vooral aan de voorkant wordt het uiterlijk van de BMW X4 aangepast, al is op de spionagebeelden nog niet goed te zien hoe huge de nieuwe grille wordt.



Hoe groot zijn de nieren?



De BMW X4 werd al in 2018 (na een bescheiden vier jaar) volledig gewijzigd. Dat kwam omdat hij is afgeleid van de X3, die dat jaar eveneens geheel vernieuwd werd. Zoals het heurt bij een facelift, zijn de wijzigingen voor 2021 niet al te rigoureus. Al zijn we natuurlijk wel benieuwd naar het front. Vooral bij de nieuwe BMW M3 en M4 maakte de nieuwe ontwerpstrategie van hoofdontwerper Adrian van Hooijdonk de tongen los: de nieren zijn uitgegroeid tot groteske proporties. De voorkant van de X4 krijgt een agressiever voorkomen, maar de verwachting is dat het geheel minder associaties oproept met de orthodontist.



Elektrische BMW X4?



Op motorengebied lijkt er weinig te veranderen. Van de X3 verschijnt weliswaar een elektrische versie, de iX3, maar een elektrische BMW iX4 lijkt er voorlopig niet te komen. De BMW X4 blijft gewoon leverbaar met de vertrouwde benzinemotoren, in vermogen variërend van 184 tot 510 pk. De dieselversies van de BMW X4 zijn allemaal voorzien van een mild hybrid techniek, waarbij de turbodieselmotor wordt gekoppeld aan een 11 pk sterke elektromotor. De dieselmotoren leveren minimaal 163 pk en maximaal 340 pk.



BMW X3 of X4: welke is populairder?

In Nederland spat de liefde voor de BMW X4 er niet direct vanaf. In 2020 werden 198 X4's verkocht, tegenover 907 X3's. In heel 2019 kozen 306 Nederlanders voor een X4. De X3 was met 1104 verkoopcontracten veel populairder.