Kwaliteitsproblemen: Tesla verliest glazen dak en zakt door ophanging

Iedereen die een beetje het autonieuws bijhoudt, zal de verhalen over de gebrekkige bouwkwaliteit van Tesla kennen. YouTube staat zelfs vol met video's van kersverse Tesla-eigenaren die een rondje om hun trotste bezit maken en alle productiefouten aanwijzen. Dat gaat van krassen in de lak tot carrosseriedelen die niet aansluiten en van piepjes en kraakjes tot onderdelen die gewoon missen. Enige tijd geleden liet een Model 3-bestuurder zelfs foto's zien van zijn stuur, dat onderweg gewoon losschoot.

Tesla-fabriek vergeten een raamrubber te monteren

En in die laatste categorie hebben we er weer een. Een man die net zijn nieuwe Tesla Model Y had opgepikt, moest er gelijk mee terug naar het Tesla Service Center, want tijdens zijn eerste rit was het glazen panoramadak van zijn auto gevlogen. De diagnose van de dienstdoend monteur luidde als volgt: "of het raamrubber was niet goed, of iemand in de fabriek heeft gewoon vergeten om een raamrubber te monteren". Volgens de website InsideEVs is het niet de eerste keer dat er problemen met glazen Tesla-daken zijn.

Wielophanging Tesla Model S breekt bij 200 km/h

Issues met het onderstel zijn ook niet geheel onbekend, maar wat een Zwitserse Tesla Model S-rijders recent meemaakte, is wel heel bizar. Hij reed tussen Stuttgart en Zurich met 200 km/h op de autobahn, toen hij na een remactie een luide knal hoorde. De man zag rook in zijn buitenspiegels en voelde tot zijn schrik hoe de stuurinrichting van zijn Tesla vast kwam te zitten. Desondanks lukte het hem gelukkig om zijn beschadigde Model S stil te zetten.

'Normale slijtage', aldus Tesla, geen garantiezaak

De rook was afkomstig van een wiel, dat - na het afbreken van een deel van de wielophanging - aanliep tegen de binnenkant van de wielkast. Een remleiding was erdoor kapotgetrokken en lekte remvloeistof. Uiteindelijk bleek het een onderste draagarm te zijn, die gewoon was afgebroken. Iets wat bij Tesla's vaker gebeurt, als we afgaan op video's van eigenaren op YouTube. Tegen de Zwitserse man - bij wiens Model S de wielophanging bij 200 km/h inzakte - zei Tesla dat het waarschijnlijk om "normale slijtage" gaat en dat het niet onder de garantie valt.