Betekent thuiswerken het einde van de leaseauto?

"Dat de leaseauto in zijn huidige vorm eruit gaat, is voor ons bijna een zekerheid", zegt Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders, tegen het AD. "We krijgen van onze leden bij kleinere bedrijven al te horen dat de leaseauto's eruit gaan en dat poolauto's ingezet worden voor wie een auto nodig heeft. Maar ook bij grotere bedrijven wordt er met de ondernemingsraden over gesproken."

Zo'n 30.000 minder leaseauto's gekocht

De cijfers lijken Van Delft gelijk te geven. In de eerste acht maanden van dit jaar kochten leasemaatschappijen 30.000 auto's minder dan in dezelfde periode in 2019. Maar dat beeld vertekent natuurlijk door de coronacrisis, die in maart en april ons land deels stillegde. De autoverkopen als geheel hebben daardoor een flinke klap gekregen.

Tijd van ouderwetse leasecontract is voorbij

Een leaseauto is vaak een secundaire arbeidsvoorwaarde. Wie er eentje heeft, raakt hem niet zomaar kwijt. Maar Van Delft denkt zeker dat de tijd van het 'ouderwetse' leasecontract voorbij is. "Veel mensen werken niet eens meer langer dan vier jaar bij één werkgever", zegt hij. "Dan blijf je als werkgever dus met een auto zitten, want bijna alle contracten lopen vier jaar."

Er moet een mobiliteitsbudget komen

Van Delft wil dat de minister van Financiën snel iets doet. "Wij willen een mobiliteitsbudget voor zakelijk verkeer. Dat een werkgever bijvoorbeeld zegt: hier heb je 800 euro in de maand en daar moet je het mee doen. Dat moet fiscaal geregeld worden. Dan wordt een Nederlander slim. De ene keer zal hij een auto huren, dan weer met het openbaar vervoer reizen of besluiten thuis te werken."