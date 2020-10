Tesla Autopilot werkt maar matig, vindt Euro NCAP

Volledig zelfrijdende auto's? Oh joh, die heeft Tesla binnen een paar maanden, beweert topman Elon Musk. Maar daar geloven we echt helemaal niks van, want Tesla Autopilot - de elektronische rijhulp met de misleidende naam - scoort niet al te best in de nieuwste test van de Europese veiligheidsorganisatie Euro NCAP.