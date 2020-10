WA of WA+ : Welke autoverzekering moet je kiezen voor jouw auto?

Een nieuwe auto kopen is spannend en bijzonder. De eerste keer dat je de sleutel omdraait of de startknop indrukt, is wel even een mijlpaal. Maar het is vaak ook een forse investering, met bijkomende kosten voor belasting en autoverzekering. Het zal toch gebeuren dat de auto bij een herfststorm geraakt wordt door de takken van een boom. Of dat er een barst in je ruit komt, waardoor je de voorruit moet vervangen. Hoe vind je de juiste balans tussen zekerheid en een betaalbare premie voor je autoverzekering?

WA+ verzekering: hetzelfde als allrisk?

Weet jij welke autoverzekering bij je past? Of twijfel je tussen WA, WA+ of allrisk? Vooral de WA +autoverzekering is een lastige, omdat niet iedereen weet tegen welke schades je gedekt bent. Daarom geven we je antwoord op drie veel gestelde vragen over WA+, die jouw keuze over de juiste premie makkelijker maken.



1. Wat is een WA+ verzekering?

Een WA+ verzekering is duurder dan een WA-verzekering (een autoverzekering vergelijken kan je echter flink schelen), maar je krijgt ook meer. Naast de schade die je bij een ander veroorzaakt, dekt WA+ ook sommige schades aan je eigen auto. Het gaat dan om ruitschade, (herfst)stormschade of brandschade. Je auto is ook verzekerd tegen diefstal of inbraak. Een WA+ verzekering voor je auto kan geruststellend zijn als je ’s nachts de storm om je huis hoort razen. Maar misschien heb je wel een garage of oprit en speelt dit probleem minder.

2. Wat is het verschil tussen WA+ en WA Beperkt Casco?

Het antwoord op deze vraag is makkelijk: er is helemaal geen verschil. De termen worden door elkaar gebruikt. Let op: je eigen auto is níet verzekerd als je schade aanbrengt door eigen toedoen, bijvoorbeeld als je een aanrijding veroorzaakt. Dan moet je je auto allrisk verzekeren.



3. Wanneer kun je het beste kiezen voor WA+?



Daar zijn geen vaste regels voor. De meeste mensen kiezen voor WA+ als hun auto tussen de 6 en 10 jaar oud is. Maar het hangt niet alleen af van de leeftijd van je auto. Ook de dagwaarde van de auto speelt mee, of de buurt waarin je woont. In een drukke, smalle straat is de kans op schade groter dan op het erf van een vrijstaand huis. Check ook even je bankrekening: heb je genoeg geld om een tegenvaller op te vangen, of kun je de schade aan je auto misschien niet betalen? Verder is het goed te weten dat Audi, BMW en Volkswagen populair zijn bij dieven …

WA verzekering auto berekenen

Heb je een goed beeld gevormd van je eigen situatie? De premie autoverzekering berekenen helpt om te kijken welke verzekering bij jou past en waar je het goedkoopst verzekerd bent.