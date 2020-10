Is dit een Corvette? Nee, het is een kopieer-Chinees

Chinese autofabrikanten zijn soms schaamteloos in het kopiëren van Westerse modellen. Het meest beruchte voorbeeld is de Landwind X7 - die wel heel erg op de Range Rover Evoque lijkt - maar er zijn nog veel meer Chinese knip/plak-modellen. Enige tijd geleden hebben we de opvallendste op een rijtje gezet in een top tien.

Songsan SS Dolphin veel groter dan Corvette

De Songsan SS Dolphin is een kloon van een eerste generatie Chevrolet Corvette. Al zie je het verschil duidelijk als je de twee naast elkaar zet. De Songsan is namelijk 30 centimeter langer en 9 centimeter hoger dan de Corvette. Ook kun je gelijk zien dat de Dolphin aan de voorzijde twee dubbele setjes LED-koplampen heeft.

De hardtop past in de kofferbak

Het interieur is zelfs helemaal niet retro. We zien een digitaal instrumentarium, een groot infotainmentscherm en een moderne keuzehendel voor de automaat. Het lijkt er bovendien op dat de Songsan geen traditionele cabriolet is. Op een van de foto's zien we een hardtop. En die kan kennelijk in de kofferbak worden gestopt als je open wilt rijden.

Plug-in hybride met elektrobereik van 100 km/h

Voor de aandrijving van de Songsan SS Dolphin zorgt een plug-in hybride-aandrijflijn, die bestaat uit een 1,5-liter turbomotor en een elektromotor. Precieze specificaties weten we niet. Vooralsnog is alleen bekend dat de Dolphin in 4,9 seconden naar 100 km/h gaat en een elektrische actieradius van maximaal 100 kilometer heeft. In China kost hij omgerekend bijna 75.000 euro.