Elektrische Lucid Air reserveren? Dan moet je 900 euro dokken

En dan begint het grote wachten. Want Lucid Motors bedient eerst de Noord-Amerikaanse markt met de Lucid Air. Aan de overkant van de oceaan kunnen klanten kiezen uit de instapversie van de Lucid Air, de Touring, de Grand Touring en de Dream Edition. Voor die laatste wil Lucid Motors een aanbetaling van liefst 7500 dollar hebben (1000 dollar voor de andere versies).

Lucid Air met vermogen tot 811 pk

De 169.000 dollar kostende Dream Edition komt niet naar Nederland, maar de andere drie varianten wel. Over de basis-Air - die pas in 2022 komt - is nog niets bekend. De Touring en Grand Touring zijn behoorlijk overpowered, met vermogens van respectievelijk 628 en 811 pk. In de Verenigde Staten kost de Touring 95.000 dollar (ruim 80.000 euro). De Grand Touring is er vanaf 139.000 euro (zo'n 118.000 euro).

Maximaal 830 kilometer bereik

Veel belangrijker dan vermogen is natuurlijk actieradius. En daarbij zit het wel goed met de Lucid Air. De Touring komt tot maximaal 650 kilometer, de Grand Touring zelfs tot 830 kilometer. Volgens Lucid Motors moet het mogelijk zijn om aan een snellader binnen twintig minuten 480 kilometer aan actieradius bij te laden.

Wanneer komt de Lucid Air?

Als je nu 900 euro neertelt om een Lucid Air te reserveren (hij is reeds te configureren), begint het grote wachten. De Lucid Air Grand Touring komt in de zomer van 2021 in de VS op de markt. Wanneer hij in Nederland aan wal wordt gezet, is nog niet bekend. Op de Lucid Air Touring moeten de Amerikanen tot eind 2021 wachten. Het instapmodel van de Lucid Air komt pas ergens in 2022.