Porsche Taycan kopen? Je bent niet de enige!

Over Porsche-rijders hoor je altijd dat ze niet zo van veranderingen zijn. Het liefst blijven ze eeuwig rondrijden in een 911 met luchtgekoelde boxermotor. Maar de 911 is níet meer de Porsche die de meeste kopers verleidt. In augustus 2020 was de elektrische Porsche Taycan voor het eerst het best verkochte model van Porsche in Europa.

Cayenne blijft in 2020 populair

Het Belgische dagblad HLN analyseerde dat de Porsche Taycan de 911 voor het eerst van de troon stoot. In augustus 2020 werden 1183 exemplaren van de Taycan verkocht. De 911 moest genoegen nemen met een lagere plek op het erepodium, er werden 1097 exemplaren verkocht. In de statistieken werden de Cayenne (771) en de Cayenne Coupé (554) wel als twee verschillende modellen gezien. Samen komen ze uit op 1325 stuks. Je kunt dus ook zeggen dat de Cayenne nog altijd de best verkochte Porsche van Europa is - het hangt helemaal af van je interpretatie.



Taycan in Nederland

In Nederland werden in augustus 62 Taycans verkocht, in totaal zijn er 299 verkocht in 2020. In België is de Porsche Taycan nog populairder, met 375 exemplaren over heel 2020. De Taycan lijkt niet alleen kopers aan te trekken die voorheen geen Porsche reden, want de ongeveer even grote, maar veel duurdere Panamera met verbrandingsmotor is niet meer zo populair. 278 Europeanen kochten er eentje in 2020. De levertijden voor een Taycan zijn overigens lang: ze lopen op tot een halfjaar of nog langer.



Elektrische Porsche Macan

Porsche werkt hard aan nieuwe elektrische auto’s. In 2022 komt de elektrische Porsche Macan op de markt. De Porsche Taycan Cross Turismo komt al in 2021.