De nieuwe Hyundai i20 werd begin dit jaar onthuld. Hij is er in twee motoruitvoeringen: als 1.2 MPI met 84 pk, en als 1.0 T-GDi met 100 pk. Die eerste is uitgerust met een handgeschakelde vijfbak. Die tweede wordt geleverd met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat. Alleen de 1.0 T-GDi profiteert van mild hybrid-techniek, waarbij kinetische energie wordt teruggewonnen, opgeslagen in een batterij en gebruikt om de motor te ondersteunen. Dat - en de handbak die ontkoppelt bij gas los - helpen om het brandstofverbruik omlaag te brengen.

Hyundai i20 N Line in vier kleuren

Een Hyundai i20 N Line herken je aan onder meer de gewijzigde voorbumper (met grotere luchtinlaten), geblokte grille, zijskirts, achterbumper met dubbele uitlaatpijp rechts en speciale lichtmetalen wielen. Voor de i20 N Line zijn vier exterieurkleuren beschikbaar: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White en Brass. Alleen een witte i20 N Line is te bestellen met een contrasterend zwart dak. In het interieur valt op dat de nieuwe Hyundai sportstoelen heeft, een sportstuur, metalen pedalen en rode stiksels.