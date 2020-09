Opel Mokka prijzen allemaal bekend: welke versie moet je hebben?

Van de Opel Mokka verschijnen vier motorvarianten: twee benzinemotoren (100 pk en 130 pk), een diesel (110 pk) en een elektrische Opel Mokka (136 pk). Vorige week was de prijs van de Opel Mokka al bekendgemaakt, maar het ging alleen om de basisversies. Voor de volledigheid nog even: de Opel Mokka met 100 pk sterke 1,2-liter benzinemotor kost 26.299 euro. Dan krijg je een Opel Mokka met een handgeschakelde zesbak.

Prijs Opel Mokka automaat met 130 pk

Opel heeft nu ook de prijs van de Opel Mokka automaat bekendgemaakt. Je betaalt dan 30.299 euro (1.2 Turbo met 130 pk). De versie met automaat is altijd 2000 euro duurder dan een Mokka met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Je kunt alleen een automaat krijgen als je de 130 pk-benzineversie kiest. De 100 pk-Mokka is niet leverbaar met automaat, de Opel Mokka met dieselmotor ook niet.



Prijs elektrische Opel Mokka

De prijs van de elektrische Opel Mokka is 34.399 euro. Alleen is dit niet de elektrische Mokka die je wilt hebben. Je kunt beter de versie nemen met een krachtiger boordlader (11 kW in plaats van 7,4 kW), waardoor de batterij sneller is opgeladen. De prijs is dan 35.399 euro. In beide gevallen is de actieradius 324 kilometer en heeft de batterij een capaciteit van 50 kWh. Tot slot: voor de Opel Mokka 1.5 Diesel betaal je 28.299 euro.



Opel Mokka private leasen

Een Opel Mokka private leasen kan ook. Bij de Opel Mokka 1.2 Turbo met 100 pk ben je dan 375 euro kwijt, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Een elektrische Opel Mokka private leasen is uiteraard ook mogelijk. Opel rekent je voor dat je dan 465 euro per maand kwijt bent, eveneens bij een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.



Welke Mokka moet het worden?

In de kop van dit verhaal vroegen we welke Opel Mokka je moet hebben. Dat is natuurlijk smaakgebonden. Alle Mokka’s hebben sowieso handbediende airco, een radio met Bluetooth en DAB+, led-koplampen en 16-inch lichtmetalen wielen (Mokka Edition). De Elegance-uitvoering staat een trede hoger, waarbij je 17-inch lichtmetaal en klimaatbeheersing krijgt. Maar eigenlijk wil je toch gewoon die Mokka met zwarte motorkap? Die kun je voor 199 euro bestellen vanaf de GS Line.



De Opel Mokka GS Line met 100 pk kost 29.799 euro. Als je de ook zwarte motorkap bestelt, ben je op 2 euro na dus 30.000 euro kwijt. De prijs van de elektrische Opel Mokka GS Line is 37.899 euro (voor de 7 kW boordlader, ook nu betaal je voor de 11 kW-boordlader 1000 euro meer).



Februari 2021 bij de dealer

De Opel Mokka is nu te bestellen en staat in februari 2021 bij de dealer. De Mokka is de tweede volledig elektrische personenauto van Opel, na de Opel Corsa-e (review). Volgend jaar komt de nieuwe Astra. Ook de elektrische Opel Astra staat gepland voor 2021.