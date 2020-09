Eerst de huishoudelijke mededelingen: voor nu is de Skoda Enyaq iV (review) verkrijgbaar met een accupakket van 58 kWh (390 km) of 77 kWh (510 km). De een heet iV 60, de ander iV 80. Ze kosten respectievelijk 39.900 en 46.990 euro. De duurste kun je nu al configureren en bestellen, de orderboeken voor de iV 60 openen half oktober.

Afgezien van het forsere accupakket met 120 kilometer méér range, beschikt de iV 80 over een paar extra opties: parkeersensoren met achteruitrijcamera, chromen accenten aan de buitenkant, instelbare rijprogramma’s en flipper aan het stuur waarmee je de recuperatie instelt.

Een groot nadeel van de 46.990 euro kostende iV 80: hij is te duur voor de 4000 euro aanschafsubsidie.

Skoda Enyaq iV: prijs loopt op met deze 5 opties

Dan volgt nu het slechte nieuws: veel systemen waarvan we langzamerhand verwachten dat ze standaard op een moderne elektrische auto zitten, moeten van de optielijst komen. Wij configureren een Skoda Enyaq iV 60 en zien de auto van 39.990 euro snel duurder worden:

Navigatiesysteem: 790 euro

Adaptieve cruisecontrol: 850 euro (bij de iV 60 verplicht met Sport Plus-pakket)

Sport Plus-pakket: 1290 euro

Snelladen met 100 kW (standaard 50 kW): 550 euro

Warmtepomp: 1200 euro

Dat brengt de Skoda Enyaq iV prijs op 44.670 euro. Kies je ook nog een mooie metaallak en andere wielen (tot 21 inch), dan passeer je de 45 mille – de bovengrens voor de aanschafsubsidie.

Zuur: bijbetalen voor snelladen en regeneratieflippers

We vinden het raar dat de flippers waarmee je het terugwinnen van remenergie instelt – een essentiële optie voor de werking en het gebruiksgemak van de auto – van de optielijst moeten komen. In ons rekenvoorbeeld zitten ze in het Sport Plus-pakket, maar je kunt de regeneratieflippers ook los aanvinken voor 350 euro.

Wel standaard aan boord van Skoda Enyaq iV zijn LED-koplampen, 19-inch lichtmetaal, een digitaal instrumentarium, climate control en een ronduit fors touchscreen van 13 inch. Met zulke knallers in de standaarduitrusting, is de verrassing des te groter als je moet bijlappen voor flippers of het voorrecht om met 100 kW te snelladen.