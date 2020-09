BMW M3 en M4 krijgen tweewielig broertje: de BMW M 1000 RR

Een Bugatti Chiron kost meer dan 2 miljoen euro. Daarvoor krijg je een vermogen van 1500 pk en een wagengewicht van bijna 2000 kilo. Tikken we die cijfers in onze rekenmachine in, dan komen we tot een pk/gewichtsverhouding van 1 pk op 1,3 kilo. Dat is een waarde waar de BMW S 1000 RR om moet schaterlachen. Want de 207 pk sterke motorfiets weegt slechts 197 kilo en heeft dus een pk/gewichtsverhouding van 1 pk op 0,95 kilo. En dat voor een vanafprijs van 22.450 euro.

Maximumvermogen bij 14.500 toeren

De BMW M 1000 RR gaat daar flink overheen. Die mag je pas meenemen als je minimaal 39.380 euro bij de BMW Motorrad-dealer achterlaat. Daar krijg je een 5 kilo lichtere machine (192 kilo) voor, met 5 pk meer vermogen (212 pk). Dat betekent een pk/gewichtsverhouding van 1 pk op 0,9 kilo, een sprint van stilstand naar 100 km/h in 3,1 seconden en een topsnelheid van 306 km/h (!). De BMW M 1000 RR wordt aangedreven door een 999 cc grote viercilinder lijnmotor, die zijn maximale vermogen pas bij 14.500 toeren vrijgeeft.

De BMW M 1000 RR heeft vleugels

Aerodynamisch gezien is een motorfiets minder 'glad' dan een auto (onder meer omdat de rijder in de open lucht zit, natuurlijk). Toch heeft BMW veel ontwikkelingstijd besteed aan het verbeteren van de luchtstromen rond de M 1000 RR. Zo is de superbike voorzien van opvallende vleugeltjes naast de koplampen. Die moeten het voorwiel op de grond houden bij hard accelereren en voorkomen zo dat de tractiecontrole minder vermogen hoeft terug te nemen. Ook zorgen ze voor meer stabiliteit in de bochten.

Tractiecontrole met een wheeliestand

Net als een moderne sportauto is de BMW M 1000 RR uitgerust met een veelheid aan elektronische systemen. Zo is er launch control beschikbaar, een schakelassistent, Hill Start Control, een pitstraatbegrenzer, een regenmodus en heeft het Dynamic Traction Control-systeem een wheeliestand. Wie het M Competition Package op de optielijst aanvinkt, krijgt een M 1000 RR met een lichtere swingarm en meer gefreesde en koolstofvezel componenten. Maar dan ben je dus meer kwijt dan de eerdergenoemde 39.380 euro.