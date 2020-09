Top en flop: het goede en het slechte nieuws van week 39

+ Top - Peugeot 508 PSE: 360 pk in een Peugeotje? Toe maar!

Misschien herinneren jullie je de Peugeot 508 Sport Engineered Concept nog? Die had 400 pk, kekke vleugeltjes op de c-stijlen en zou in productie gaan, aldus Peugeot. En dat klopt. Althans, deels … Want de 400 pk en de vleugeltjes komen niet terug op de Peugeot 508 PSE, die met 360 pk uit een plug-in hybride-aandrijflijn desalniettemin erg smakelijk is.

+ Top - Veilig autorijden in de herfst: deze 7 tips moet je kennen

De nazomer is voorbij, het is officieel herfst. En dat betekent een laagstaande zon, bladeren op de weg, onstuimig weer en meer files. Bovendien is de kans op een ongeval in de herfst ongeveer twee keer zo groot. Dus hoe zorg je dat je de komende weken veilig rijdt? Wij geven 7 tips.

+ Top - Volkswagen ID.4 eindelijk officieel: meer range en ruimte dan ID.3

De Volkswagen ID.4 is eindelijk officieel onthuld: de eerste elektrische suv van Volkswagen heeft een actieradius van 520 kilometer, veel luxe aan boord en de eerste exemplaren arriveren al dit jaar in Nederland. De prijs is nog wel geheim.

- Flop - Is de nieuwe BMW M3/M4 nou mooi of lelijk?

De dagen dat je enigszins onopvallend met je BMW M3 of BMW M4 naar de supermarkt kon, zijn voorbij. Zoals we al eerder zagen, hebben beide modellen de in het oog springende grille van de nieuwe BMW 4-serie gekregen. Is het mooi? Is het niet mooi? Zeg het maar.

- Flop - Open deur-onderzoek: 'Plug-in hybrides zijn viezer dan je denkt'

Natuur & Milieu brengt het als een grote verrassing: uit onderzoek blijkt dat plug-in hybrides veel viezer zijn dan de officiële WLTP-tests aangeven. Ja, dat lijkt ons nogal wiedes. Neem de Peugeot 508 PSE: die haalt op papier een verbruik van 1 op 50 en een CO2-uitstoot van 46 g/km. Maar om dat te kunnen halen, moet je iedere keer de maximale elektrische actieradius gebruiken en rijden als een slak met snelwegangst.

- Flop - Wallonië opent jacht op oudere auto's

Wilde je altijd nog eens een mooie toer door de Belgische Ardennen maken met je klassieker of youngtimer? Wacht dan niet te lang, want vanaf 2023 wil de Waalse regering haar volledige grondgebied sluiten voor auto's die niet aan de uitlaatgasnorm Euro 5 of Euro 6 voldoen.