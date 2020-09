De Europese organisatie Transport & Environment liet onderzoek doen naar de werkelijke uitstoot van zo'n 20.000 in Europa verkochte plug-in hybrides. Ze stoten gemiddeld 117 g/km aan CO2 uit, wat meer dan twee keer zoveel is als de officiële WLTP-opgave van 44 g/km. Conventionele benzine- en dieselauto's komen door de bank genomen uit op respectievelijk 164 en 167 g/km.

Laboratoriumtests zijn weinig representatief

Waarom plug-in hybrides zoveel meer uitstoten dan is opgegeven, laat zich raden. De laboratoriumtests waarbij de WLTP-uitstoot wordt bepaald zijn natuurlijk weinig representatief voor de werkelijkheid (al zijn ze beter dan de oude NEDC-tests). En ook gaan ze ervan uit dat bestuurders van een plug-in hybride hun auto altijd maximaal opladen (wat niet zo is).

Bewust kiezen voor de EV-modus

Daarbij schakelt een plug-in hybride in zijn normale rijstand al relatief snel over op zijn brandstofmotor. Wil je alleen de elektromotor gebruiken, dan moet je veelal bewust kiezen voor de EV-rijmodus. Daarbij is het elektrische bereik van wat oudere stekkerhybrides vaak beperkt. Bij nieuwe plug-in modellen kun je vaak al 50 kilometer volledig elektrisch rijden, wat een stuk bruikbaarder is.

Consumenten op het verkeerde been gezet?

"Met plug-in hybrides worden consumenten op het verkeerde been gezet", aldus Natuur & Milieu. En dat klopt deels. Het opgegeven verbruik is voor veel gebruikers niet haalbaar. Dat hangt helemaal van het gebruik af. Woon je bijvoorbeeld op 25 kilometer van je werk en gebruik je je auto vooral om te forenzen, dan kun je maximaal gebruikmaken van de volledig elektrische actieradius. Als je hem tenminste trouw oplaadt.

Zo schoon is een EV nou ook weer niet

Een plug-in hybride stoot over zijn gehele levensduur 28 ton CO2 uit, schrijft Natuur & Milieu, een elektrische auto komt tot slechts 3,8 ton. Dat lijkt ons echter niet juist. Vorige week publiceerde Polestar zijn eigen onderzoek, waaruit blijkt dat een elektrische Polestar 2 over zijn levensduur 23 ton CO2 uitstoot (en dat is ook nog de fabrikant zelf die dat meldt). Een Volvo XC40 met brandstofmotor zou tot 41 ton komen.