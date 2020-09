Ideaal voor Nederlanders: de Rolls-Royce Ghost Extended

De Rolls-Royce Ghost is gloednieuw, ook al is dat aan het design moeilijk te zien. Volgens Rolls-Royce zijn alleen de Spirit of Ecstasy boven op de iconische grille en de paraplu's in de achterportieren overgenomen van de vorige generatie. De Ghost is 8,9 centimeter langer geworden dan zijn voorganger en meet nu 5,5 meter. In Extended-vorm komen daar 17 centimeters bij, die allemaal te goed komen aan de achterpassagiers. Daarmee is de Ghost Extended de auto met veruit de meeste beenruimte op de markt, aldus Rolls-Royce. Alleen de Rolls-Royce Phantom Extended kan eraan tippen.

Achterover leunen met een 'champie' in de hand

Uiteraard hoeven de passagiers op de tweede zitrij zich niet te vervelen in de Rolls-Royce Ghost Extended. Als de luxelimo is uitgerust met de zogenoemde Serenity Seats kun je languit achterover liggen, nippend van de champagne die in de koelkast tussen de stoelen staat. Die koelkast heeft overigens twee standen: 6 graden en 11 graden. Waarom? Omdat sommeliers Rolls-Royce hebben verteld dat non-vintage champagne beter tot zijn recht komt bij 6 graden en vintage champagne liever 11 graden heeft. Als je het over aandacht voor detail hebt …

De Rolls-Royce Ghost lust een lieve slok

Daarbij is de Rolls-Royce Ghost Extended natuurlijk zó stil dat je op beschaafde toon een conversatie kunt voeren met de bestuurder of met je medepassagier. De 6,75-liter twinturbo V12 voorin de 'Roller' smiespelt zacht als hij zijn 571 pk en 850 Nm op het asfalt loslaat. Zou Rolls-Royce genoeg handgrepen op de achterste zitrij hebben gemonteerd? Want als de 2500 kilo wegende Ghost in 4,8 tellen naar 100 km/h schiet, moet je je natuurlijk wel ergens aan kunnen vasthouden. Misschien ook wel als je het gemiddelde verbruik krijgt te horen, want met een opgegeven verbruik van 1 op 6,6 is de nieuwe Ghost een fikse drinkebroer.