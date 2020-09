Rijdt u momenteel in een kleurloze leasebak? Dan ben u geen autoliefhebber, aldus Ford Performance-manager Stefan Münzinger. "Echte autoliefhebbers", zegt hij, "nemen geen genoegen met een minder opwindend karakter van een auto, alleen maar omdat het leven een 'verstandige' keuze vereist." Zo, die zit! Dus als u na die belediging geen Ford meer wilt kopen of leasen, dan begrijpen wij dat. Maar als u toch geïnteresseerd bent in de Ford Puma ST, lees dan even door.

Ford Puma ST met Fiesta ST-techniek

De Ford Puma is onderhuids gebaseerd op de Ford Fiesta. Dus is het geen verrassing dat de Puma ST verwant is aan de Fiesta ST. En dat betekent dat hij een 1,5-liter driecilindertje aan boord heeft. Het turboblokje is klein van statuur, maar groot van vermogen, want er is liefst 200 pk en 320 Nm beschikbaar. Het resultaat? Van 0 naar 100 km/h in 6,7 seconden en een topsnelheid van 220 km/h.

Mechanisch sperdifferentieel als optie

Maar bij een opgepept motortje alleen blijft het natuurlijk niet. Ford geeft de Puma ST een sportonderstel mee, grotere remmen en een directere stuurinrichting. Rondom rolt de compacte crossover op 19-inch (!) lichtmetalen wielen. Optioneel is zowaar een mechanisch sperdifferentieel op de vooras.

Track-rijmodus met launch control

De bestuurder heeft in de Ford Puma ST één extra rijmodus om uit te kiezen. Eco, Normal en Sport had de Puma al, maar nu is daar Track bijgekomen. Daarin wordt onder andere de tractiecontrole uitgeschakeld. Grappig: de nieuwe Ford Puma ST heeft ook launch control, waarmee je in de optimale tijd naar 100 km/h kunt sprinten.

Recaro-sportstoelen en dubbele uitlaat

Het oog wil natuurlijk ook wat, dus heeft Ford de Puma aangekleed met wat agressiever spoilerwerk, twee uitlaatpijpen rechts en een kleine collectie ST-logo's. De billen van de autoliefhebber achter het sportstuur worden in snel genomen bochten op hun plaats gehouden door echte Recaro-sportstoelen. Wat je daar allemaal voor moet betalen straks, is nog niet bekend.