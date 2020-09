De vernieuwde Range Rover Velar is niet gefacelift

Om daar gelijk mee te beginnen: de Range Rover Velar P400e wordt aangedreven door een 300 pk sterke 2,0-liter viercilinder en een 143 pk leverende elektromotor. Het gezamenlijke vermogen van de twee ligt op 404 pk, bij een maximumkoppel van 640 Nm. Volgens Land Rover accelereert de Range Rover Velar P400e in 5,4 seconden naar 100 km/h, maar relevanter is natuurlijk het verbruik en de elektrische actieradius.

Elektrische actieradius van 53 kilometer

De Range Rover Velar P400e beschikt over een 17,1-kWh lithium-ion-batterij, die onder de vloer van de bagageruimte is geplaatst. Met een snellader (32 kW DC) is hij in een half uur van leeg naar 80 procent op te laden. Met een wallbox thuis (7 kW) duurt dat een uur en 40 minuten. Met een volle batterij kan de Range Rover Velar P400e een elektrische actieradius van 53 kilometer halen. Het gemiddelde brandstofverbruik ligt in theorie op 1 op 45. Maar daarvoor moet je maximaal gebruikmaken van de elektrische range.

Range Rover Velar met vier- of zescilinders

Wie niet voor de plug-in hybride wil gaan, heeft bij Land Rover de keuze uit vier andere Range Rover Velars. De P250 is het basismodel, met een 250 pk leverende viercilinder en een achttrapsautomaat. Daarboven staat de P400 (400 pk, 3,0-liter zescilinder) en op het dieselfront zijn de D200 (204 pk, viercilinder turbodiesel) en D300 (300 pk, zescilinder turbodiesel) leverbaar. Alle Range Rover Velar-modellen hebben vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat.

Mild hybrid-techniek voor Range Rover Velar

Op de P250 na hebben ze ook allemaal mild hybrid-techniek. Dat houdt in dat ze een geïntegreerde startmotor/generator aan boord hebben, die tijdens gas loslaten en remmen de kinetische energie omzet in elektriciteit en opslaat in een batterij. De energie wordt gebruikt voor het stop-startsysteem en om de verbrandingsmotor te ondersteunen bij het accelereren.

Active Road Noise Cancellation is standaard

Het exterieur van de Range Rover Velar bleef ongewijzigd, maar in het interieur heeft Land Rover wel degelijk wijzigingen aangebracht. Wat meteen opvalt is de keuzehendel van de automaat, die de oude draaiknop vervangt. Nieuw zijn ook het Pivi Pro-infotainmentsysteem, Active Road Noise Cancellation (dat met tegengestelde geluidsgolven het rolgeluid van de banden wegfiltert) en Clearsight Ground View (waarmee je in het terrein als het ware door de motorkap heen kan kijken.

Range Rover Velar P400e vanaf 75.928 euro

Volgens Land Rover is de opgefriste Range Rover Velar verregaand te personaliseren door de koper. Voor het nieuwe modeljaar zijn onder meer andere lichtmetalen wielen beschikbaar, twee nieuwe kleuren (Hakuba Silver en Portofino Blue) en een extra uitrustingsniveau: Edition. De Range Rover Velar P400e Plug-in Hybrid is er vanaf 75.928 euro. Wie per se een conventionele aandrijflijn wil hebben, moet minimaal 78.224 euro betalen (voor een D200).