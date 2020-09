Wallonië opent jacht op oudere auto's

Terwijl in bijvoorbeeld Duitsland auto's van 30 jaar en ouder worden ontzien bij de meeste milieuzones, kennen de Waalse plannen geen pardon. Al vanaf 2023 wil Wallonië auto's weren die nog geen uitlaatgasnormering hebben of maximaal Euro 1. Dit betekent in de praktijk dat auto's van het bouwjaar 1996 of eerder niet meer in Wallonië mogen rijden. Een jaar later zijn auto's met een Euro 2-normering (1997-2000) aan de beurt, Euro 3-auto's (2001-2005) zijn de klos vanaf 2025. In 2026 wordt Wallonië een no-go zone voor auto's die een Euro 4-goedkeuringsstempel hebben (2005-2010). Daaronder vallen dus ook diesels die al wel van een roetfilter zijn voorzien. Zie ook de tabel onderaan dit artikel.



Ook moderne diesels de klos

Maar de ambities van de Waalse overheid gaan nog verder. Bovenstaande jaargrenzen gelden voor zowel benzine- als dieselmodellen, vanaf 2028 mogen Euro 5-diesels Wallonië niet meer in en vanaf 2030 is het ook klaar voor Euro 6-diesels. En dan te bedenken dat België een echt dieselland is, net zoals de zuiderbuur Frankrijk.

Ontsnappingsroute klassiekers?

Mogelijk is er een ontsnappingsroute voor klassiekers die maximaal 3000 kilometer per jaar rijden, want daarvoor zou aan een uitzonderingsregeling worden gewerkt. Maar hoe die regeling eruit gaat zien en hoe men die denkt te handhaven, is vooralsnog volkomen onduidelijk.



Youngtimers zwaarst getroffen

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de youngtimer-rijder het echte kind van de rekening. Youngtimers worden immers vaak gewoon dagelijks ingezet en rijden op die manier ruimschoots meer dan 3000 kilometer. Maar als het aan de Waalse regering ligt, niet meer in their backyard, zoals dat in goed Frans heet.