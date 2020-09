Goedkope Tesla van 25.000 dollar en ander nieuws van Tesla Battery Day

Tesla wil accupakketten goedkoper maken. Om precies te zijn moet de prijs per kilowattuur halveren. Als dat lukt, kan het merk een goedkope Tesla van ongeveer 25.000 dollar op de markt brengen. Er zijn nul specificaties bekend, maar er wordt gefluisterd over een range van minimaal 320 kilometer. Volgens Musk is een betaalbare elektrische auto bouwen altijd de droom van het bedrijf geweest. Die droom gaat over drie jaar in vervulling: in 2023 verschijnt de goedkope Tesla.

Maar weet je nog toen Elon Musk een Model 3 van 35.000 dollar beloofde? In Nederland is dat niet gelukt: hier betaal je minimaal 48.980 euro voor een Model 3. Dus temper je verwachtingen: een Tesla van 25.000 dollar kan in de praktijk zomaar 38.000 euro kosten.

Tesla Battery Day: nieuwe 4680 batterijcel

Onderdeel van de toekomstplannen is een nieuwe batterijcel met de sexy naam ‘4680’. Hij lijkt op zo’n dikke D-batterij van Duracell, maar dan 80 millimeter lang en 46 millimeter breed. De nieuwe afmetingen (de huidige cellen zijn aanzienlijk kleiner) zorgen voor een 5x grotere capaciteit en een 16 procent groter bereik. De prijs per kilowattuur daalt met 14 procent.

Hoe maakt Tesla de accupakketten nog goedkoper? Door het productieproces continu te verbeteren. Net zolang totdat de superefficiënte accufabriek van de toekomst evenveel accu’s produceert als vijf gewone fabrieken nu. Sowieso wil Tesla met kop en schouders boven de andere accufabrikanten uitsteken als het gaat om productie-aantallen.

Accupakket wordt onderdeel van chassis

Ook zal het accupakket niet langer een los onderdeel van de auto zijn, in de nabije toekomst zit het loodzware pakket vast in het chassis. Dat maakt de auto tot 10 procent lichter, waardoor hij verder op een acculading stroom komt. Ook scheelt het 370 onderdelen, wat gunstig is voor de productiekosten. Het grootste nadeel laat zich raden: het zal bijna onmogelijk zijn om een defecte of versleten accu te vervangen.

Elon Musk onthulde ook de indrukwekkende specificaties van de Tesla Model S Plaid. De snelste Model S ooit komt eind 2021 op de markt, maar je kunt ‘m nu al bestellen voor 139.990 euro.