De technisch vernieuwde Renault Arkana heeft hetzelfde onderstel als de nieuwe Renault Clio en Renault Captur. Toch is de Arkana een stuk groter dan die twee. Met een wagenlengte van 4,57 meter vraagt de Arkana een 34 centimeter langere parkeerplek dan de Renault Captur. Het is dus te simpel om de Arkana aan te duiden als de coupéversie van de Captur.







Sterker nog: hij is zelfs iets langer dan de Renault Kadjar. Ondanks zijn coupéachtige daklijn, is de Arkana even hoog als de Captur (1,57 meter). In de bagageruimte van de Arkana kun je 438 liter aan spullen kwijt. Dat is duidelijk meer dan de Captur met zich kan meezeulen (377 liter). Met de Renault Arkana hoef je niet bang te zijn voor een zandweggetje of een modderplas, want de bodemspeling bedraagt een riante 19 centimeter.

Techniek Renault Arkana



Het leveringsprogramma van de Renault Arkana wordt een stuk overzichtelijker dan dat van de Captur. De nieuweling komt met slechts één aandrijflijn naar Nederland. Die bestaat uit een ongeblazen 1,6-liter motor die twee handen op één buik is met twee elektromotoren. De Arkana voor de Nederlandse markt is dus een hybride. Het systeemvermogen van de geëlektrificeerde suv coupé bedraagt 140 pk. Komen die specificaties je bekend voor? Dat kan kloppen, de Renault Arkana maakt gebruik van dezelfde aandrijflijn als de Renault Clio Hybrid E-Tech. Dat betekent dat ook de Arkana Hybrid E-tech een automatische versnellingsbak heeft, alleen ziet de keuzehendel er meer hightech uit dan bij de Clio.



Alleen als R.S. Line



Word je soms een beetje moe van die prijslijsten of online configurators waarbij je door de bomen het bos niet meer ziet? Dan kun je je hart ophalen als je de Renault Arkana op je verlanglijstje zet. Renault levert hem in Nederland alleen als R.S. Line, waarbij er weinig te wensen overblijft. Hij staat op 18-inch lichtmetalen wielen, en wordt verder gekenmerkt door serieus ogend bumperwerk, met gapende luchtinlaten en een imposante diffuser.



Wanneer komt de Renault Arkana naar Nederland?



Vanbinnen maakt veel kunststof in carbonlook zijn opwachting. Daarnaast beschikt de bestuurder over een digitaal dashboard en een 9,3-inch aanraakscherm. Rode stiksels zover het oog reikt, zwarte hemelbekleding en suède-look stofjes op de portieren en het meubilair zorgen voor een sportief-chic sfeertje. Nu zijn we erg benieuwd wat al dat moois gaat kosten, maar daarover laat Renault zich nog niet uit. Wat we wel weten, is dat de Renault Arkana in de tweede helft van 2021 naar Nederland komt. Wordt vervolgd!