Elektrische Opel Mokka-e stukken duurder dan Corsa-e

De prijzen van de nieuwe Opel Mokka beginnen bij 26.299 euro. Voor dat geld krijg je de Edition-uitvoering met de minst krachtige 1,2-liter turbomotor. Deze driecilinder levert een vermogen van 100 pk en een koppel van 205 Nm. De basismotor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een Opel Corsa met dezelfde aandrijflijn heb je vanaf 20.449 euro.

Wat kost de Opel Mokka (2020) met 130 pk?



Wil je met de aandrijflijn een stapje hogerop, dan kom je terecht bij de Mokka 1.2 Turbo met 130 pk en 230 Nm. Deze krachtiger versie van de driecilinder motor kun je tegen bijbetaling combineren met een achttraps automaat. Wat de 130 pk sterke benzineversie gaat kosten, maakt Opel binnenkort bekend. Maar als we uitgaan van de Corsa-prijs (26.099 euro voor de GS Line), rekenen we op een bedrag dat zeker over de 30 mille gaat.

Prijsverschil Mokka-e en Corsa-e



Leaserijders en andere groene rakkers zijn waarschijnlijk vooral benieuwd naar de prijs van de elektrische Opel Mokka-e. Welnu, die moet in de Edition-uitvoering minimaal 35.399 euro kosten. Dat is exact 4800 euro meer dan de dealer voor de Opel Corsa-e Edition vraagt. Dat verschil zit hem niet in de techniek. Die is hetzelfde als in de Corsa-e. Dat betekent dat ook de Mokka-e een 136 pk sterke elektromotor en een een 50 kWh-batterij aan boord heeft. Door de forsere afmetingen en de extra kilo's die de elektrische Mokka in de schaal brengt, komt hij op een volle accu iets minder ver dan zijn broertje. De Mokka-e heeft een actieradius van 322 kilometer, de Corsa komt 15 kilometer verder.



Private lease Opel Mokka-e



Lijkt zo'n hippe elektrische suv ook wel wat, maar heb je even geen dikke 35 mille in je kontzak? Dan kun je de Mokka-e ook private leasen. Dat kost je wel minimaal 465 euro per maand, waarbij je 5 jaar aan de auto vastzit en niet meer dan 10.000 kilometer per jaar mag rijden. Twee belangrijke concurrenten van de Opel Mokka-e komen uit het eigen concern: de Peugeot e-2008 en de DS 3 Crossback E-tense, al passeren die twee wel de grens van 40.000 euro. Een andere populaire elektrische suv is uiteraard de Hyundai Kona Electric (vanaf 36.795 euro). Verder verwachten we veel van de Skoda Enyaq iV (vanaf 39.990 euro).