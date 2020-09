Vandaag is Tesla Battery Day: dit gaat Elon Musk onthullen (+ livestream)

Tesla’s staan bekend om hun grote accu’s en de mogelijkheid om die razendsnel te vullen bij een van de vele Superchargers. Wat dat betreft heeft geen enkel ander automerk zijn elektrische zaken zo goed op orde als Tesla. En dankzij de innovaties die onthuld worden tijdens de Tesla Battery Day, moet dat zo blijven.

Hoe laat begint Tesla Battery Day?

Rond 21.30 uur Nederlandse tijd begint de aandeelhoudersvergadering van Tesla. Hier plakt Elon Musk het Tesla Battery Day-evenement aan vast. Aanvankelijk was het plan om het batterijnieuws in april wereldkundig te maken, maar dat werd uitgesteld vanwege het coronavirus. We verwachten de eerste nieuwtjes pas na 22.00 uur, want dan sluit de Amerikaanse aandelenbeurs.



Verwachte onthullingen voor Tesla Battery Day

Dankzij Elon Musk en zijn voorliefde voor Twitter, weten we nu al wat voor soort onthullingen we kunnen verwachten. Hij belooft onthullingen bedoeld voor de lange termijn, in het bijzonder voor de Tesla Roadster, de Tesla Cybertruck en de Tesla Semi (de vrachtwagen). Die modellen zijn gebaad bij grote accupakket. De batterijtechniek die onthult wordt, gaat pas echt in serieproductie in 2022.

Elon Musk voegt eraan toe dat Tesla batterijcellen blijft inkopen bij Panasonic, LG en CATL, maar dat het merk evengoed een tekort aan accupakketten verwacht te hebben vanaf 2022. ‘Tenzij Tesla zelf actie onderneemt’, wat doet vermoeden dat het automerk zijn eigen batterijen gaat produceren. En veel ook.

“Dan is er ook nog de cobalt-discussie: minder is beter.”

De nieuwe accutechniek moet aan hoge verwachtingen voldoen: de nieuwe batterijen moeten goedkoper worden, sneller te produceren zijn en een grotere capaciteit hebben. Als de levensduur ook nog eens toeneemt, dan haakt dat mooi in op Tesla’s streven om een 1-miljoen-mijl batterij te ontwerpen: een accu die 1,6 miljoen kilometer meegaat. Dan is er ook nog de cobalt-discussie: minder is beter. Tesla gebruikt voor zijn accupakketten nu al minder cobalt dan bijvoorbeeld Volkswagen, maar het kan altijd beter.

Tesla Battery Day livestream

Een bak popcorn op schoot, Tesla aan de oplader. Op de website van Tesla kun je de livestream van Tesla Battery Day volgen. Startijd: 21.30 uur.