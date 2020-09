Touring Superleggera Aero 3: Dit is geen Ferrari ... meer!

Carrozzeria Touring Superleggera werd in 1926 opgericht en beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren vijftig. Het bedrijf vond de Superleggera-constructiemethode uit, waarbij gebruik werd gemaakt van een buizenchassis en lichtgewicht carrosseriedelen. Superleggera werd onder meer toegepast op de Aston Martin DB4, BMW 328 Touring Roadster en Maserati 3500 GT.

Touring Superleggera ging nooit failliet

Na de jaren zestig was het gedaan met het succes van Touring Superleggera. De firma ging officieel nooit failliet, maar leidde tientallen jaren een 'slapend' bestaan. Tot in 2006 een groep investeerders het merk Touring Superleggera kocht en weer begon met de carrosseriebouw. Twee jaar later debuteerden de Maserati Bellagio Fastback Touring (een stationuitvoering van de Quattroporte) en de Maserati A8 GCS Berlinetta Touring.

Alfa Romeo Disco Volante is een 8C

Touring Superleggera specialiseert zich in zeldzame sportwagens die gebruikmaken van bestaande techniek. Zo is de Alfa Romeo Disco Volante onderhuids een Alfa Romeo 8C Competizione en zit er onder de huid van de Touring Sciàdipersia een Maserati GranTurismo. Deze nieuwe Touring Superleggera Aero 3 is eigenlijk een Ferrari F12.



Prominente vin op de achterzijde

Volgens de ontwerpers van de Aero 3 is zijn koetsdesign geïnspireerd op dat van racewagens uit de jaren dertig, met een prominente vin op de achterzijde. Aan de atmosferische 6,3-liter V12 van de Ferrari F12 is niets veranderd. Die levert nog gewoon 740 pk en 690 Nm, waarmee de Aero 3 in 3,1 seconden naar 100 km/h gaat. De Aero 3 is 150 kilogram lichter dan de F12.

Niet meer dan vijftien exemplaren

Touring Superleggera gaat niet meer dan vijftien exemplaren van de Aero 3 bouwen. Aan iedere auto is de carrosseriebouwer zo'n 5000 manuren kwijt. Wat de Aero 3 gaat kosten, is niet bekend. Volgens de makers hangt dat heel erg af van wat de kopers willen hebben. Want iedere Touring Superleggera Aero 3 wordt naar de wensen van de klant samengesteld. Je moet zelf een F12 aanleveren.