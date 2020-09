Deze Toyota GR Super Sport kun je straks kopen

De 24 uur van Le Mans 2020 zou eigenlijk in juni worden verreden, maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus doorgeschoven naar het afgelopen weekeinde. De race was een surrealistische ervaring, want voor de eerste keer in de honderdjarige geschiedenis van het evenement was er geen publiek bij aanwezig. Daarbij is de LMP1-topklasse (LMP staat voor Le Mans Prototype) flink uitgedund. Audi is weg, Porsche is weg, Toyota is als enige fabrieksteam nog over. De Japanse fabrikant had dit jaar concurrentie van twee andere teams (drie auto's).

Glickenhaus, Peugeot en Toyota doen mee

Om de 24 uur van Le Mans aantrekkelijker te maken voor fabrikanten heeft de organisatie een nieuwe klasse in het leven groepen: de LMH-klasse (Le Mans Hypercar). Aston Martin wilde meedoen met de Valkyrie, maar heeft zich wegens financiële moeilijkheden teruggetrokken. Voorlopig is alleen bevestigd dat Scuderia Glickenhaus, Peugeot en Toyota zullen deelnemen.

Twinturbo V6 met elektro-ondersteuning

Toyota onthulde zijn GR Super Sport twee jaar geleden als studiemodel. Volgens het Japanse merk is de straatauto deels gebaseerd op de Toyota TS050 Hybrid, waarmee afgelopen weekend de 24 uur van Le Mans werd gewonnen. Dat zou kunnen betekenen dat Toyota voor een twinturbo V6 met elektro-ondersteuning kiest. Volgens de reglementen mag een Le Mans Hypercar niet meer dan 680 pk hebben. Het is niet bekend of Toyota in de straatversie van de GR Super Sport ook voor dat vermogen kiest.

Toyota GR Yaris als homologatiespecial

Dat Toyota een supersportwagen op de markt brengt die dichtbij een raceauto staat, past in de nieuwe strategie van het merk. Toyota wil van zijn suffe imago af en investeert flink in zijn sportieve GR-label. Een opzienbarende auto is bijvoorbeeld de Toyota GR Yaris; een homologatiespecial, die op een extreme manier afwijkt van de gewone Toyota Yaris.