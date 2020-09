Top en flop: het goede en het slechte nieuws van week 38

+ Top - De McLaren Senna GTR LM draagt unieke Le Mans-kleuren

Vijfentwintig jaar geleden won McLaren de 24 uur van Le Mans met de McLaren F1 GTR. Het Britse merk domineerde de race en pakte ook de derde, vierde, vijfde en dertiende plek. Deze speciale exemplaren van de McLaren Senna GTR LM brengen een ode aan de vijf racewagens van toen en zijn uitgevoerd in dezelfde kleurenschema's.

+ Top - Aston Martin-racesimulator kost net zoveel als een BMW 5-serie

Houd je van gamen? En dan specifiek van simracen? Dan heeft Aston Martin iets voor je: een heuse racesimulator. De Aston Martin AMR-C01 Racing Simulator wordt in een oplage van honderdvijftig stuks gebouwd en kost 57.500 pond (ruim 62.000 euro), exclusief belasting. Oef!

+ Top - Doe-het-zelf: timmer en schroef deze Hyundai Soapbox in elkaar

Sinds we met z'n allen zoveel mogelijk thuis moeten werken, loopt het storm bij de doe-het-zelf zaken. Want er wordt buiten werktijd heel wat af getimmerd en geschroefd. Dus als je bij de lokale Praxis of Gamma bent, neemt dan gelijk wat extra hout mee voor deze Hyundai Soapbox: een zeepkistenracer die je gemakkelijk in een weekend kunt bouwen.

- Flop - Bpm-plan 2021: Oeps, auto's worden 'per ongeluk' weer duurder

In het Belastingplan 2021 - dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd - is natuurlijk ook ruimte voor de bpm, de aanschafbelasting op auto's. Die verandert voor 2021 licht, waardoor nieuwe auto's iets duurder worden. Maar brancheorganisatie BOVAG is bang voor een onbedoeld effect van de belastingplannen: door een wijziging in de bpm-procedure bestaat het risico dat er straks - dit is geen grap - btw over bpm betaald moet worden.





- Flop - Waarom de Nissan Z Proto niet naar Nederland komt

Hulde voor Nissan. Het concern heeft het niet makkelijk, maar komt ondanks alles met een opvolger voor de 370Z. De Nissan Z Proto - die we over enige tijd in productievorm gaan terugzien - combineert elementen van de 350Z, 370Z en hun illustere voorgangers. Hij wordt wederom aangedreven door een V6, en dat nekt de auto in Europa.

- Flop - Tesla Model S rijdt 150 km/h op Autopilot, bestuurder slaapt

Daar gaan we weer: het zoveelste geval van iemand die denkt dat een Tesla een zelfrijdende auto is. De Canadese politie heeft een man aangehouden die achter het stuur van zijn Tesla Model S in slaap viel. De elektrische auto reed op dat moment 150 km/h op de snelweg met Tesla Autopilot ingeschakeld.