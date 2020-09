Tesla Model S rijdt 150 km/h op Autopilot, bestuurder slaapt

Het voorval gebeurde al in juli, meldt The Guardian. De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) kreeg een klacht binnen over een Tesla Model S die te hard reed op de snelweg nabij het plaatsje Ponoka in Alberta. Agenten in een politieauto onderschepten de Tesla en zagen dat beide voorstoelen van de elektrische auto achterover lagen, met daarop twee slapende mensen.

Bestuurder aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag

De Model S reed op dat moment 140 km/h, waar 110 km/h is toegestaan, aldus de RCMP. Maar nadat de politiewagen erachter met de lichten had geflitst, ging de auto nog harder rijden: 150 km/h. De twintigjarige bestuurder van de Tesla is aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag en het overschrijden van de maximumsnelheid.

Een Tesla op Autopilot is geen zelfrijdende auto

In een statement riep de RCMP nog eens wat automobilisten al lang hadden moeten weten: zelfrijdende auto's bestaan nog niet, ondanks wat Tesla jullie wil laten geloven. Tesla Autopilot is een misleidende naam voor een pakket semi-autonome systemen. In Duitsland heeft een rechter de Amerikaanse fabrikant al op de vingers getikt daarvoor.